Colo Colo está a una victoria de ganar el Campeonato Nacional, porque derrotó a Deportes Iquique y si vence a Deportes Copiapó en la última fecha será el mejor.

Eso es en la cancha, porque en el Tribunal de Disciplina de la ANFP se juega otro partido, porque Universidad de Chile acusa de desacato a Jorge Almirón y pide que le resten tres unidades a los albos.

Tras el triunfo del Cacique ante los iquiqueños el DT de los colocolinos se desahogó, porque conversó con TNT Sports y se fue en picada contra los azules.

Almirón destroza a la U por acudir al escritorio

Jorge Almirón hace un tiempo quería decir lo que pensaba de la denuncia de la U y lo hizo consumada la victoria ante Iquique.

“Ganamos 13 de 14 partidos (en la segunda rueda). La verdad es que es indignante, es indignante, que los jugadores sientan que corren riesgo de perder el campeonato por una cuestión de escritorio, no lo puedo creer”, dijo en primera instancia.

Jorge Almirón durante el partido ante Iquique. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“A mí me duele, porque amo mucho el fútbol, es mi vida, y el equipo hizo todos los méritos como para pelear el Campeonato, todo el respeto al rival, la U es un equipo muy grande, siempre va a ser grande, al igual que Colo Colo, todo el respeto, pero la verdad es que me imagino que a la gente le debe dar vergüenza que los representen así“, se lanzó sin dudarlo.

Luego, Almirón recalcó que “en la cancha se puede perder, te doy la mano y te felicito, me da mucha bronca, pero así me siento, indignado, me da mucha bronca, el fútbol es otra cosa, que el equipo lo gana adentro de la cancha”.

Para cerrar, Jorge Almirón expresó que “no puede pasar más esto, no puede pasar más, no le hace bien al fútbol”.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional