La polémica sigue viva. La acusación de Universidad de Chile contra Colo Colo sigue siendo el tema a tratar en el final de Campeonato Nacional. A la U la acusan de querer ganar por secretaría.

Todo sucedió en el duelo entre Huachipato y Colo Colo en el CAP de Talcahuano. En aquel duelo, Jorge Almirón estaba impedido de dar instrucciones a la banca alba, debido a una suspensión que lo castigó por tres fechas.

Al parecer, el martes será el día clave en esta polémica. Se rumorea que Universidad de Chile tiene pruebas claves y que las podría mostrar, con el fin de barrer con las pretensiones albas de campeonar.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre la polémica entre Colo Colo y la U?

El técnico de la Universidad de Chile se acercó a los micrófonos de la sala de prensa del Nelson Oyarzún para declarar, tras la goleada con que los azules apabullaron a Ñublense.

Entre las preguntas, se podía esperar que hubiese una que tocase el tema de la acusación contra Jorge Almirón. De hecho, fue la tercera interrogante que le plantearon a Álvarez, que se desmarcó del tema.

“No voy a hablar de ese hecho. Los que me conocen saben que nunca hablo de esas cosas“, señaló el técnico del Romántico Viajero, quien le hizo el quite al bulto, todo lo contrario de lo que hizo su par, Jorge Almirón.

¿Cuándo definirán la U de Chile y Colo Colo el Campeonato?

Ambas escuadras jugarán en paralelo el próximo domingo a las 16.00 horas. El cuadro de Gustavo Álvarez recibirá a Everton en el Nacional, mientras que el duelo de Colo Colo ante Deportes Copiapó aún tiene por definir el lugar.