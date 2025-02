Paqui Meneghini tiene la receta para ganarle a Colo Colo en el Monumental: “No vamos a salir…”

Uno de los grandes partidos por la segunda fecha de la Liga de Primera se jugará este lunes, cuando O’Higgins intente dar el golpe ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Los de Rancagua llevan un largo tiempo sin celebrar una victoria por el torneo local, porque acumulan seis encuentros sin ganar y en el debut empataron 0-0 con Huachipato.

Los albos, en tanto, vienen de una importante triunfo por 3-1 sobre La Serena y esperan debutar con el pie derecho junto a su público.

Paqui Meneghini amenaza a Colo Colo

El entrenador de O’Higgins es Francisco Meneghini, quien habló este jueves en la antesala a la visita al estadio Monumental, señalando que tiene la receta para hacerle daño a Colo Colo.

“Vamos a jugar en otro escenario con otro rival, que también busca el dominio, el protagonismo, casi por inercia por lo que representa la institución. Va a ser un desafío de ser capaces de ir jugar con personalidad al estadio de ellos, ser capaces de presionarlos, de nosotros jugar y no salir a ver qué pasa“, dijo Paqui.

“Es importante nuestra disposición a enfrentar el partido, no salir a ver qué pasa, intentar a hacer nuestro juego, dominar con pelota, apretar arriba. No jugar con temor, porque si uno sale con una actitud más de especular o ver qué pasa, este tipo de rival te termina ganando”, agregó el ex DT de Unión La Calera.

Por último, sobre Colo Colo, Paqui dijo que “tienen un muy buen equipo, mantiene una base de la temporada pasada, son el campeón actual, hicieron una racha de triunfos muy destacada. Y el estadio, la atmósfera que generan, apoyan, pero lo que hace el equipo. Si el equipo no funciona, no podrían influir. Entonces lo importante es el equipo rival cómo juega, son un equipo que son fuertes por los costados, pueden ocupar extremos o laterales avanzados“.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la segunda fecha de la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo vs O’Higgins por la segunda fecha de la Liga de Primera será el lunes 24 de febrero, a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental.

