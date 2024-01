"No soportaba Brasil": Carlos Palacios es elegido figura y los hinchas de Vasco se irritan

Colo Colo debutó el 2024 en un empate sin goles con Rosario Central. Partido en el que se pudo apreciar por primera vez la mano de Jorge Almirón al mando del Cacique, quien hizo un movimiento táctico interesante en el ataque.

Carlos Palacios, quien con Gustavo Quinteros siempre comenzaba cargado a una banda, ahora participó del juego en el centro del ataque. Lejos de ser eso sí un centrodelantero, se enganchaba para flotar en esa zona.

Esa libertad lo hizo destacar en el juego contra los canallas, debido a los pincelazos de talento que exhibe. Federico Bulos, relator de ESPN, lo elogió y en la organización del certamen Serie Río de La Plata lo escogieron figura.

Molestia entre brasileños por Palacios

Un asunto que molestó a los hinchas brasileños de Vasco da Gama, anterior club de la Joya. Esto porque en su paso por el elenco carioca jamás logró mostrar el nivel que tiene en Colo Colo, lo que provocó la ira de estos fanáticos en redes.

“No tiene personalidad ni cabeza. No soportaba jugar en Brasil”, “en Vasco no jugaba nada” y “sintió la fuerza del fútbol brasileño, no dio nada en Inter y el Vasco. ¿Te gusta este flojo campeonato en Chile?”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que nunca se sintió cómodo Palacios en el cuadro de Río de Janeiro, donde lo acusaron de indisciplinas y atrasos. Por eso lo prestaron a Colo Colo, lugar en el que está viviendo un renacer de su promisoria carrera.

La Joya contento en Colo Colo

En el estadio Monumental recuperaron a Carlos Palacios. Llegó desde Brasil con un estado físico poco adecuado para un profesional, pero se puso a punto y ahora comienza con la ventaja de la pretemporada.

Palacios por lo mismo es agradecido del club y aplaude la llegada de Jorge Almirón. “Es un poco parecido (a Quinteros), solo que cambia algunos movimientos o un poco la estructura, pero es parecido a lo que veníamos entrenando”, sostuvo hace pocos días en TNT.

Agregó que “el esquema será parecido, puede que tengamos más la posesión de pelota, no apresurar los ataque o las jugadas a veces. Creo que por ahí se va a notar una diferencia”.