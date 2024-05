El Cacique no se hará problemas y va con todo ante los peruanos a buscar los tres puntos. Jorge Almirón repite esquema, pero tendrá novedades a lo visto ante Audax Italiano.

No se guarda nada: la formación de Colo Colo para enfrentar a Alianza Lima en Libertadores

Colo Colo sale a jugarse tres puntos que pueden valer una clasificación en la Copa Libertadores 2024. Este miércoles desde las 20:00 horas el Cacique visita a Alianza Lima, duelo para el que ya tiene formación confirmada.

Jorge Almirón tuvo una serie de problemas para poder armar el once para esta jornada. La última práctica en Perú no se pudo realizar con normalidad por la gran cantidad de hinchas, por lo que el técnico no se hará problemas y pondrá lo mejor que tiene.

El entrenador repetirá el esquema que le permitió golear a Audax Italiano, aunque con novedades. Y es que uno de los jugadores que se reencontró con el gol sale del once para permitir el ingreso de uno de sus regalones, pero no es lo único.

Colo Colo va con una formación estelar ante Alianza Lima

Colo Colo saltará a la cancha a enfrentar a Alianza Lima con una formación que presentará una novedad a lo visto ante Audax Italiano. Jorge Almirón no quiere problemas y apostará por el esquema que le dio los tres puntos el fin de semana, pero con Carlos Palacios como su gran sorpresa.

Marcos Bolados ingresa como la gran sorpresa de Colo Colo ante Alianza Lima. Foto: Photosport.

Las cosas arrancan en la portería con Brayan Cortés un indiscutible hasta ahora. El Indio volverá a estar bajo los tres palos, ratificando su lugar como el arquero estelar para el DT.

En la defensa también hay un regreso. Maximiliano Falcón vuelve a la última línea y acompañará a la sorpresiva línea de tres con Alan Saldivia y Erick Wiemberg, lo que da paso a la primera novedad.

En el mediocampo finalmente serán cinco los que estén a disposición. Marcos Bolados estará por la derecha junto a Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil y Arturo Vidal, los elegidos para proteger dicha zona de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde Carlos Palacios deja sentado en la banca a Cristián Zavala. La Joya llega descansada tras no ver acción ante Audax Italiano y acompañará a Damián Pizarro en busca de los goles del triunfo.

Así, Colo Colo ya tiene confirmada su formación para enfrentar a Alianza Lima esta noche. Esta es con Brayan Cortés en la portería; Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en la defensa; Marcos Bolados, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Vicente Pizarro; y Arturo Vidal en el mediocampo; Carlos Palacios y Damián Pizarro en la delantera.

¿Te gusta la formación de Colo Colo ante Alianza Lima? ¿Te gusta la formación de Colo Colo ante Alianza Lima? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Copa Libertadores?

Colo Colo tendrá que esperar algunos días antes de jugar la última fecha de la fase de grupos ante Cerro Porteño. Dicho encuentro está programado para el próximo miércoles 29 de mayo desde las 20:30 horas.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Tras el duelo con Alianza Lima, Colo Colo tendrá un importante desafío en el Campeonato Nacional. El domingo 19 de mayo a partir de las 17:30 horas el Cacique recibe a Palestino intentando acercarse a la cima de la tabla de posiciones.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.