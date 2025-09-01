Un poco de descanso en la Liga de Primera 2025. Se viene el Mundial Sub-20, que se jugará en nuestro país y, mientras, el torneo local estará en pausa. Tiempo de reflexión y de calma.

Eso sí, el fútbol nacional no desaparecerá del todo. Sobre todo, porque la Universidad de Chile y Colo Colo tienen que jugar, el 14 de septiembre, la Supercopa, que ha sido pateada hacia adelante en diferentes ocasiones.

Si bien se tenía el Santa Laura como lugar fijo para realizar el partido, en estos últimos días, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, ha puesto el grito en el cielo. De hecho, el edil señaló que el filtro de entradas para la Supercopa es un experimento. “Somos conejillos de indias“, resaltó. ¿Pone en duda el duelo?

Aníbal Mosa se refiere a la Supercopa

No se cansa. Aníbal Mosa viene insistiendo desde principios de este 2025 que lo mejor sería jugar partidos de ida y vuelta para la Supercopa. El mandamás de Blanco y Negro sigue creyendo lo mismo y ahora le agrega un ápice relacionado con la seguridad.

“Insistimos en que el partido ida y vuelta es más conveniente y seguro para todos, genera menos opciones de conflicto. A estas alturas, lo que pido es que se pueda llevar la actividad en paz”, señaló Mosa, tras la conferencia de prensa de presentación de Fernando Ortiz.

Además de su insistencia, Mosa planteó un problema: cree que la realización del partido corre un serio peligro. “No estoy seguro de que se pueda jugar. Escuchamos al alcalde de Independencia pedir al Ministro de Seguridad para que no se juegue y quedan 13 días. Así que sólo espero que se dé en paz, sin violencia y sin problemas”, enfatizó el timonel de Blanco y Negro.

La presentación de Fernando Ortiz en Macul | Photosport

Por último, el dirigente de origen sirio aseguró que no es tarde aún para organizar dos duelos para la Supercopa. “Yo creo que todavía estamos a tiempo para organizar una serie de ida y vuelta. Cada equipo con su hinchada, con tres o cuatro días de diferencia, podría funcionar bastante bien. Todavía hay tiempo para desarrollarlo. Hoy, juntar a las hinchadas, aunque sea en un tenor más bajo no sé si sea lo aconsejable. Si se hace, que sea de buena manera, para no seguir dando noticias por este tipo de cosas”, cerró.

¿Qué condiciones ponen para poder asistir a la Supercopa?

Primero, solamente los mayores de 55 años podrán comprar entradas, además de jugadores, cuerpos técnicos y profesionales incisos en el registro de jugadores de la ANFP. A esto se suma que no podrán ingresar personas con derecho de admisión, ni tampoco aquellos que no esten en el Registro Nacional del Hincha.

