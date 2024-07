Cristián Riquelme apareció casi por sorpresa en el mercado de fichajes de Colo Colo. Pero está todo cerrado para que se sume al plantel dirigido por Jorge Almirón. Aunque hay algunas cuestiones que continúan en duda. Así al menos lo aclaró el gerente deportivo de Blanco y Negro.

Uno de los temas que tocó Daniel Morón fue esta incorporación del lateral izquierdo de 20 años. Un jugador surgido en las inferiores de Everton de Viña del Mar que se sumará para pelear por el puesto con Erick Wiemberg y Daniel Gutiérrez.

“Todavía no es un hecho lo de Riquelme. Estamos en un nivel de conversaciones con la gente de Everton. Ese tema de dónde lo vamos a inscribir todavía no lo decidimos”, reconoció Morón, quien de todas maneras no pudo esconder mucho de la tratativa. Más allá de que no definan todavía si será registrado como Sub 21 o en el plantel profesional.

Cristián Riquelme lucha un balón aéreo contra el Torta Opazo. (Javier Salvo/Photosport).

Sobre todo porque en la sala de prensa del estadio Monumental, Almirón dio por hecho el traspaso. “Se dio la posibilidad como el chico no había jugado la primera jornada se hizo rápido la transferencia. Es un lugar donde podemos sumar minutos”, reveló el ex DT de Boca Juniors, quien dejó un gran respaldo al delantero paraguayo Guillermo Paiva.

Cristián Riquelme todavía genera algunas dudas en Colo Colo

A pesar de que todo está encaminado, el nombre de Cristián Riquelme parece provocar algunas interrogantes en Colo Colo. Más que nada en lo administrativo. En lo futbolístico, el carrilero de 20 años pasó la prueba. “Es un jugador que jugó todo el campeonato anterior en Everton”, dijo Daniel Morón cuando le consultaron por los méritos para fichar en los albos.

“Creemos que tiene un buen desafío por delante, más en un club como Colo Colo. Puede ir creciendo a la par de los jugadores que tenemos en ese puesto”, agregó el Loro. Las palabras de Almirón sí se condijeron con esa explicación, pues lo observan como una apuesta a futuro.

Que eventualmente podría servir para sumar minutos en los 1.890′ que exigen as bases del Campeonato Nacional 2024 a jugadores Sub 21. “Es un lugar donde podemos sumar minutos. Estamos bien, Daniel (Gutiérrez) hizo un buen partido. Me pone contento, trabaja todos los días para tener el resultado de hoy”, dijo Almirón, quien aplaudió el desempeño del zurdo ariqueño formado en los albos.

Carlos Palacios ante Cristián Riquelme, quien pronto será su compañero en Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

“Sirve para generar competencia en el plantel. Me hablaron muy bien de él también como profesional. Va a sumar”, sentenció Almirón sobre este carrilero zurdo que alguna vez estuvo en el radar de River Plate de Argentina. Y que cuenta las horas para firmar como refuerzo de Colo Colo.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo quedó en el 3° lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 17 fechas, aunque faltan algunos partidos de la jornada.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!