"Me dijo que podía jugar dos años más": Pablo Contreras reveló conversación con Claudio Bravo

En Colo Colo la teleserie por encontrar un arquero sigue. Si bien parecía que la opción de Claudio Bravo se alejaba, una conversación de este con Pablo Contreras hace que los Albos vuelvan a ilusionarse.

La salida de Brayan Cortés dejó un gran vacío en el Monumental. El iquiqueño fue el titular en los últimos seis años con un buen nivel, por lo que encontrar al nuevo encargado de pararse bajo los palos no es fácil y no cualquiera lo puede hacer, por lo que la opción de Bravo seduce.

La confesión de Claudio Bravo a Pablo Contreras

Pablo Contreras es alguien que conoce muy bien a Claudio Bravo. Fueron compañeros por largos años en la selección, por lo cual el ex jugador de Mónaco se refirió al futuro del retirado arquero tras disputar el amistoso de leyendas entre Colo Colo y River Plate.

“Claudio hizo un manifiesto de que no habían conversado con él, pero ojalá que tengan la capacidad y la oportunidad de convencerlo. Es una edad mayor a la que uno espera, pero tiene una experiencia tremenda y creo que sin ningún problema podría jugar. De hecho, me lo dijo en una charla que tuvimos“, reveló Contreras en una entrevista a As Chile.

Claudio Bravo jugó por última vez en la Copa América. Imagen: Getty.

Incluso, el ex compañero de Cristiano Ronaldo en Sporting de Lisboa dio más detalles de la conversación que tuvo con Bravo, la cual fue hace solo unas semanas, por lo cual darían luces de que el campeón con Barcelona sí está abierto a volver a ponerse los guantes.

“(Me dijo) que podía jugar dos años más, así que ojalá que exista la posibilidad de contar con él. ¿Cuándo me lo dijo? Mucho después del retiro, en la cena de Colo Colo. Fue hace poquitito. Espero que revoque su decisión y opte por volver”, agregó Pablo Contreras.

De esta manera, ahora la pelota la tienen los dirigentes de Colo Colo, quienes tendrán que buscar la fórmula de convencer a Claudio Bravo de dejar el retiro en el olvido y volver a vestir la camiseta alba.