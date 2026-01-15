La teleserie de Damián Pizarro ha dado un vuelco que no estaba en los planes de nadie. Luego de dejar Udinese para irse a buscar minutos al Le Havre de Francia, se declaró en rebeldía para forzar su retorno a Colo Colo.

Después de semanas de negociaciones, en las que incluso hubo un acuerdo que estuvo muy cerca de sellarse, en el Cacique finalmente le bajaron el pulgar. Una situación que generó un quiebre con su representante, el que se toma su revancha con la irrupción de un gigante en el drama: Racing.

En las últimas horas se conoció que la Academia está tras los pasos del artillero, en lo que muchos catalogaron como humo. No obstante, este jueves se conocieron nuevos detalles de una movida que parece estar cerca de terminar en buenos términos.

Damián Pizarro se olvida de Colo Colo para ir a Racing

Pese a que muchos lo veían como algo imposible, Damián Pizarro parece estar a nada de llegar al fútbol argentino. Racing está tentando al delantero en una negociación que nadie vio venir y que puede llevar al goleador a un desafío inesperado.

Damián Pizarro puede dejar en el olvido su frustrado regreso a Colo Colo para jugar en Racing. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN explicó los detalles. “Es real, es concreto lo de Racing. No es humo, vamos a ver si termina resolviéndose lo del atacante, pero es un hecho que no va a llegar a Colo Colo. Se pensó que podía ser Romero más Pizarro, al que se le tiene cariño, pero no era prioridad“.

Publicidad

Publicidad

De hecho, el reportero albo enfatizó en que la Academia está haciendo todo lo posible para quedarse con Damián Pizarro. “Me aseguran que lo de Racing toma mucha fuerza“.

ver también ¡Quiebre! Damián Pizarro causa un terremoto entre Colo Colo y Fernando Felicevich

Además, el periodista aprovechó de aclarar la situación en la portería, donde se ha especulado con un refuerzo. “Ha perdido fuerza. Las conversaciones del técnico con la dirigencia en las últimas horas, la opinión es quedarse con lo que tiene. De Paul titular, Villanueva y Maureira“.

“No lo voy a descartar porque hay gente, directores, que son de la idea de reforzar. Hay que ver el tema económico, pero dejaría más lenta esa posibilidad y se quedarían con estos cuatro refuerzos“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro se olvida de Colo Colo y se enfoca en concretar su llegada a Racing para seguir con su carrera. El delantero necesita con urgencia un lugar donde poder jugar y así dejar de perder años importantes de carrera.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Le Havre?

Damián Pizarro suena en Racing luego de haber terminado anticipada su proceso en Le Havre, donde alcanzó a disputar 2 partidos oficiales en total. En ellos no tuvo goles ni asistencias y llegó a los 26 minutos dentro del terreno de juego.