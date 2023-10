Maximiliano Falcón no se conforma con Copa Chile: "Pelearemos el torneo hasta el final"

Maximiliano Falcón fue el gran héroe de Colo Colo en la Copa Chile. Este miércoles el Peluca marcó el agónico gol del triunfo por la cuenta mínima ante Cobreloa, el que lleva al Cacique a la final del certamen.

El defensor apareció en los 10 minutos finales con un cabezazo furioso para marcar el 1 a 0, en un partido complicado y muy ajustado desde el primer minuto. Con ello cortó un racha de un año sin anotar en partidos oficiales, algo que lo tenía incómodo.

Maximiliano Falcón se saca una espina y promete lugar en los dos frentes con Colo Colo

Maximiliano Falcón habló con TNT Sports tras el triunfo de Colo Colo ante Cobreloa y valoró su gol, con el que corta una racha de más de un año sin anotar. “El último gol fue en un amistoso, pero tenía la espina oficial de convertir”.

“No se me daba y en un partido contra un gran rival, que hizo buen partido en la ida y la vuelta, ganamos. Pero más allá de los personal, es importante para el equipo y para estar en una nueva final. Aquí en Colo Colo es obligación ganarlo todo”, añadió.

Maximiliano Falcón también se refirió a su duelo con David Escalante, al que noqueó en la ida con un patadón. “Ir al choque con un jugador así de leal como yo, porque a veces parece lo contrario por el ímpetu de ir a ganar, pero esta bueno ir a chocar y levantarnos dándonos la mano. Le pregunté cómo estaba por el corte de pera en la ida, pero enfrentamos a un gran equipo y estamos felices de haber pasado”.

En esa misma línea, el Peluca dejó en claro que quiere el doblete y no se conforma sólo con un título. “En el torneo hemos sido superior futbolísticamente a la mayoría y sería algo no grato no ser campeones, que es el objetivo principal. Vamos a ir por la Copa Chile y vamos a pelear el torneo hasta el final, cinco partidos es mucho y todos se juegan algo así que estaremos recuperándonos”.

Además, al ser consultado por la expulsión de Alan Saldivia, reveló que terminó con molestias de cara al partido con Palestino. “No veo la jugada bien porque cuando cobra le fui a preguntar la hora a Cabero porque me apreté el gemelo, no podía ni caminar. Él dice que no hizo nada, pero la tendría que ver. El tirón de orejas, si fue sin querer, hablará con Gustavo”.

Finalmente adelantó el cruce con los Árabes. “Tenemos un mes libre y trataré de recuperarme lo más rápido posible. Es bueno sumar de a tres contra un rival que se juega el ingresar a copa, así que hay que recuperarse bien. Hay que ser sincero, porque si no estás para jugar, hay compañeros que están preparados para hacerlo igual o mejor. Esperemos lo mejor para el sábado”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana en el Campeonato Nacional. El domingo 8 de septiembre desde las 15:00 horas visita a Palestino.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo?

Maximiliano Falcón ha jugado un total de 113 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado cinco goles y ha otorgado dos asistencias.