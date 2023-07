Maximiliano Falcón llegó en 2020 a Colo Colo y fue pieza clave del equipo que peleó el descenso esa temporada. Con el correr de los años, Peluca se ha convertido en referente albo, por lo que la idea del jugador, y también de la institución, era extender su contrato que termina en diciembre de 2023.

Desde hace varios meses que distintos clubes vienen sondeando al uruguayo, pero ninguna opción se concretó. Por esa razón, se convirtió en prioridad renovarlo en el Cacique. Este jueves, el zaguero confesó que han acercado las partes con la dirigencia.

“Estaba en los últimos detalles, no he firmado nada, pero va bien encaminado el tema. Mi representante habló con el club y creo que no habrá mayor inconveniente, estamos a la espera de cerrar un vínculo con el club que me abrió las puertas de manera magnífica”, señaló.

Falcón agregó que el contrato nuevo sería “hasta 2025 o 2026, varios años más, estoy contento por ese lado. He visto noticias, comentarios, publicaciones y demás, pero mi representante no me dice mucho, tampoco soy una persona que anda preguntando porque se te va un poco el foco”.

Para el Peluca, es prioritario “crecer en lo futbolístico y económico, es una realidad, pero él tendrá cosas por ahí, me imagino, pero me dijo que me enfoque en el club que es lo más importante. He jugado buenos partidos, a diferencia de cuando bajé un poco el nivel”.

De todos modos, Falcón confesó que aún no firma los papeles de renovación y que sigue a la espera. Me quiero concentrar en Colo Colo porque irse del foco es distraerse, vienen partidos importantes y en el equipo nos necesitamos entre todos, hay que hacer énfasis en el club”, remató.