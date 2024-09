Colo Colo tiene la mente puesta en la ida contra River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores, a disputarse este martes 17 de septiembre en el Monumental. El Cacique tendrá el inmenso apoyo de su gente, que agotó las entradas a pesar de su estratosférico valor.

La venta de tickets inició este martes 10 de septiembre y sorprendió a todos los fanáticos albos, quienes vieron que los precios aumentaron a 18 mil para las galerías y los codos. En Cordillera el precio se amplió a 35 mil pesos y en Océano subió a 55 mil, algo inédito en la temporada 2024.

Maximiliano Falcón, defensa de los albos, valoró el gran esfuerzo de la hinchada. “La gente nos ha acompañado en la Copa Libertadores. Lo que he notado en las calles, uno se da cuenta de que esto es Colo Colo; me he cruzado gente que me para y me dice que trabaja y vive para Colo Colo”, dijo.

“A uno se le llena el corazón. Se agotaron las entradas y significa que más allá de los precios, el hincha sobrepasa todo, sacan de donde no tienen para vernos. Si hay 100 mil personas para comprar una entrada y se agotaron, habla de lo grande que es el club y de los hinchas que tiene en el país” añadió.

Falcón valoró el esfuerzo del hincha albo | Photosport

Hinchas de Colo Colo agotan las entradas contra River

Siguiendo en esa línea, Maximiliano Falcón contó que “en Colo Colo estamos contentos de jugar a estadio lleno y vamos a jugar por todos los que sienten esta camiseta”. Por ahora, solo unos cuantos tickets de Rapa Nui, la localidad más cara del recinto, están disponibles.

El Monumental espera 40 mil personas para el partido del próximo martes 17, un duelo que cae justo antes de que inicien con todo las celebraciones dieciocheras en nuestro país.

Para estar actualizado con las noticias de Colo Colo y la Copa Libertadores, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.