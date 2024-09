Maximiliano Falcón habló de la chance que tiene Colo Colo ante River Plate, en la Copa Libertadores. El partido de ida será en el Monumental de Santiago, lo que Peluca espera aprovechar por la hinchada del Cacique.

“Acá con nuestra gente vamos a tratar de apabullar al rival”, manifestó el uruguayo en conferencia de prensa, entendiendo la clave del duelo contra los argentinos por los cuartos de final.

“La presión tras pérdida va a ser muy importante y creo que el detalle para nosotros va a estar ahí, en esa finalización de la jugada. Sabemos que es un equipo grande River, que no se le puede dejar despacio, pero nosotros también tenemos nuestras armas y no vamos a no dejársela fácil. Creo que va a ser una gran llave”.

Además le tiró muchas flores al Millonario. “No necesitan que yo se lo diga. River es uno de los equipos más fuertes a nivel internacional, en estos torneos siempre compiten a alto nivel, entran todos los todos los años a esta Copa, llegan lejos generalmente o por lo menos en los últimos años”.

Falcón confía que Colo Colo hará un buen partido ante River en Santiago

Falcón confía en el plantel de Colo Colo

Falcón entiende que no pueden cometer errores para vencer a River Plate, pues necesitan encontrar la perfección. “Sabemos que que va a ser un partido duro, pero nosotros tenemos nuestras armas también”, sostiene.

Sabe que en Santiago le pondrán dura la tarea. “Acá (de local) siempre somos protagonistas y yo creo que en estos partidos, con jugadores que tienen muy buena calidad y que son rápidos, hay que estar en los detalles, tratar de defender bien y tratar de no partir tanto el equipo a la hora de atacar”, manifestó Falcón.

El duelo de ida se jugará el martes 17 de septiembre en el Monumental de Chile, a las 21.30 horas. Una semana después será la revancha en Buenos Aires, en el mismo horario.