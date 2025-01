Maximiliano Falcón cerró definitivamente su paso por Colo Colo, luego de que logró que la dirigencia de Blanco y Negro cerrara su traspaso al Inter Miami en el mercado de pases.

Luego de semanas en rebeldía, donde no se presentó a la pretemporada en la ciudad de La Serena y menos en Montevideo, donde actualmente está el plantel, el Peluca se armó de valor para enfrentar a sus compañeros.

Por lo mismo, durante la noche se acercó al hotel donde pudo tener el esperado cara a cara con sus colegas de camarín, donde aseguró que hubo palabras de disculpas.

El uruguayo entregó algunos detalles de la situación que se vivió en la concentración de los albos y mandó un claro mensaje a los hinchas albos en este momento.

Maxi Falcón a la salida del hotel de Colo Colo en Uruguay. Foto: Kenotrotamundos.

El sincero mensaje de Falcón a sus compañeros de Colo Colo

Fue en el micrófono del Keno Salinas que Falcón reveló la situación que tuvo que vivir con sus compañeros de Colo Colo en la despedida, donde había varios molestos por su actitud.

“Era algo que tenía que hacer. Todo bien, pedí las disculpas que tenía que pedir, me despedí como me tenía que decir, era algo que me quedaba pendiente y siempre de frente”, destacó Falcón.

Mientras algunos hinchas se le acercaban para tomarse la última foto del recuerdo, el uruguayo quiso mandar un último mensaje a los albos.

A los hinchas que los quiero mucho y le deseo lo mejor al club. Espero volver y que sepan entender y perdonar. El fútbol dirá y lo mejor siempre para Colo Colo”

Revisa el momento de Maxi Falcón: