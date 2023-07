Mauricio Pinilla y actitud de Fabián Castillo en Colo Colo: "Es de pajero no más"

Tal como ante La Calera, Fabián Castillo tuvo una nueva oportunidad en Colo Colo al ingresar desde el banco en el segundo tiempo contra América Mineiro, por la ida del repechaje de la Copa Sudamericana. El delantero colombiano es uno de los más criticados en el Cacique y otra vez no pudo brillar.

Castillo ingresó tras el descanso en reemplazo de Jordhy Thompson (46’) y su inclusión dejó para la posteridad sólo un vistoso reto de Gustavo Quinteros.

En Deportes en Agricultura, el panel debatió sobre el aporte de Castillo. Mientras algunos tienen dudas sobre la real calidad del atacante, otros consideraron que lisa y llanamente no da más por un tema de actitud. “Es que la actitud del jugador…”, refutó Francisco Sagredo encontrando la respuesta de Juan Cristóbal Guarello: “¿y si Castillo no es más que eso?”.

Ahí metió la cuchara Mauricio Pinilla: “tiene esa actitud de pajero no más”. Patricio Yáñez manifestó que ante falta de calidad o técnica “puedes correr también, luchar por la idea”.

Francisco Sagredo expuso que “se hablaba que le costaba en Colo Colo porque necesita espacios, y a Colo Colo se le meten atrás en Chile. Ayer en el segundo tiempo, como adelanto líneas América Mineiro, hubo dos o tres donde Castillo tuvo todo el espacio, pero le tenía que encarar a uno y nunca lo hizo, fue siempre hacia el medio”.

Pato Yáñez retomó la palabra: “estoy de acuerdo con Mauricio en eso de que es manuelín”, y Pinilla sentenció que “la única que encaró se pasó al primero y después se la quitaron. El tipo no muestra ganas de quererse comerse el mundo. En esas condiciones a mí me daban 5 minutos y me comía la cancha”.