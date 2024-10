El ex delantero de la selección chilena criticó con dureza al volante de Colo Colo, quien habló de su polémica salida de la Roja.

La lucha por el Campeonato Nacional tiene a un candidato fuerte, porque Colo Colo quedó como único líder de la tabla de posiciones y superó a Universidad de Chile.

El equipo de Jorge Almirón sumó una trabajada victoria por 1-0 ante Unión La Calera, gracias al gol de Marcos Bolados y quedó arriba de los azules por dos unidades.

Uno de los ausentes ante los cementeros fue Carlos Palacios, quien no pudo actuar por impedimento de la ANFP, porque acusaron que el volante renunció de manera unilateral a la selección chilena, por lo que no le permitieron defender los colores de Colo Colo.

Mauricio Pinilla critica los dichos de Carlos Palacios

Tras la victoria de Colo Colo ante La Calera habló Palacios, quien explicó las razones para abandonar a la Roja e indicó que fueron motivos personales, ligados a sus hijos.

Los dichos del volante albo no le cayeron bien a Mauricio Pinilla, quien en el panel de radio Agricultura criticó al jugador y piensa que se está burlando del medio futbolístico por su forma de actuar.

“A mí me parece que este tipo nos está pasando por giles a todos, esa es la verdad, yo creo que no está pasando por giles a todos”, dijo en primera instancia el ex delantero.

“Él tomó una determinación, tiene que ser bien hombrecito, ponerle el pecho a las balas y asumir la responsabilidad y punto. Pero tomarnos por giles a todos no va a resultar, porque giles no somos”, cerró Pinilla.

Carlos Palacios espera volver a jugar este domingo, cuando Colo Colo visite a Palestino en un duelo clave por el Campeonato Nacional.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por el Campeonato Nacional?

El partido clave entre Palestino y Colo Colo por la fecha 28 del Campeonato Nacional se jugará este domingo 20 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.