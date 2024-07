La gran teleserie del mercado de fichajes tiene como protagonistas a Mauricio Isla y Colo Colo, porque la llegada del Huaso al Monumental ha tenido más capítulos que Verdades Ocultas.

Desde antes de la Copa América que se habla de un posible fichaje del lateral derecho en el Cacique, sin embargo todavía no se llega a un completo acuerdo.

El domingo, incluso, hubo declaraciones cruzadas entre el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el ex Juventus, sin embargo tras el impasse volvieron a sentarse a conversar.

¿Mauricio Isla a Universidad de Chile?

Sabido es que Mauricio Isla es hincha de Universidad de Chile, porque el formado en Universidad Católica reconoció hace años que su corazón es azul.

Ahora en medio de su negociación con Colo Colo sale al baile la U, porque el periodista Jorge Hevia cuenta en su cuenta de X que fue acercado a los laicos.

Aún no se define el futuro de Isla.

“Isla estaba listo en Colo Colo, había acuerdo económico, la cláusula se bajó ¿Qué pasó? ¿Por qué no cierran? ¿Por qué su entorno lo ofrece hace varios días a la U? ¿Es para apurar a ByN? ¿Es porque se frenó todo? No entiendo”, publicó el ex actor en la citada red social.

Por ahora Mauricio Isla sigue negociando con el Cacique, sin embargo se ha tardado tanto su arribo al Monumental que surgen muchas dudas sobre la operación.

¿Cuándo juega Colo Colo vs O’Higgins por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins por el Campeonato Nacional se jugará este sábado 27 de julio, a partir de las 17:30 horas en el estadio Monumental.

