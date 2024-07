Mauricio Pinilla furioso con el silencio de Brayan Cortés: arquero de Colo Colo no habló de su castigo pese a que el Cacique hoy tuvo una actividad publicitaria.

Brayan Cortés fue castigado con tres partidos por el Tribunal de Disciplina y se pierde el Superclásico de Colo Colo, como visita contra Universidad de Chile. La sanción llegó este miércoles por la noche, tras por protagonizar la batahola en la parte final del partido entre el Cacique contra Unión Española.

Este jueves, Mauricio Pinilla se lanzó contra el arquero de Colo Colo por mantener el silencio hasta ahora, considerando que durante la mañana el Cacique tuvo una actividad en la que mostró a un nuevo auspiciador de bebida cola. Sin embargo, ninguno de los jugadores presentes habló con la prensa.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero se lanzó en picada: “¿qué le costaba? Yo soy voz autorizada para esto, me siento con la autoridad de hacerlo porque yo hablé toda mi carrera y jamás me escondí de los medios de comunicación…”.

“¿Qué le costaba a Brayan Cortés asumir su rol de uno de los capitanes de Colo Colo? Qué le costaba decir ‘la verdad es que cometí un error y estoy pagando por eso. Me dieron tres fechas compadre, esto es lo que está pasando y la realidad es esta’ ¿Qué le costaba? Cinco minutos”, agregó Pinilla.

“En Europa te mandaban cag… a hablar”

El ex delantero de Universidad de Chile y la selección chilena sentencia que “tú vas a Argentina y a los jugadores de Boca Juniors los obligan a sacarse fotos hasta con el último hincha que está pasando por la fila. En Europa te mandaban cagando, tenías que ir a hablar con los medios y sin alegar. Yo siempre hablé durante mi carrera, en las buenas, en la malas y en las más o menos”.

Con el castigo de tres partidos, Brayan Cortés se perderá los duelos de Colo Colo contra O’Higgins, Huachipato y Universidad de Chile. Puede volver a la acción en cuatro fechas más ante Coquimbo Unido el 17 de agosto.

Sin embargo, justo antes del duelo contra Coquimbo, Colo Colo debe afrontar la ida ante Junior, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Las informaciones apuntan a que Cortés tampoco jugará ese duelo y tampoco los siguientes, como castigo de Jorge Almirón.

¿Cuál es el próximo rival de Colo Colo?

Tras vencer a Unión Española, Colo Colo volverá a la acción el próximo sábado 27 de julio, como local contra O’Higgins, por la fecha 17 del Campeonato Nacional.