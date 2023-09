Un terremoto golpeó a Colo Colo justo en la previa del Superclásico 194 contra la Universidad de Chile. Gustavo Quinteros confirmó que Jordhy Thompson y Damián Pizarro se quedarán fuera del partido de este sábado luego de que protagonizaran una pelea en un partido de barrio.

¿Y qué pasará después con los jóvenes atacantes? Quinteros no les puso una fecha para que regresen a las convocatorias oficiales. “Se equivocaron, pidieron perdón y no serán considerados. No sé cuándo volverán. Dependerá del trabajo de ellos, de su compromiso con el equipo y demás”, contó.

“Tomamos esta medida como responsables, pero no será para siempre. Ellos van a entrenar y harán lo posible para estar en el siguiente partido o cuando les toque”, agregó el DT. Por ahora, tanto a Thompson como a Pizarro les queda trabajar para ser nuevamente considerados.

Luego del Superclásico, el Campeonato Nacional entrará en un parón por la fecha FIFA y las Fiestas Patrias. Colo Colo vuelve a la cancha recién el 14 de septiembre para jugar con Deportes Copiapó en su partido pendiente. La pausa puede ayudarles a ambos.

De todas maneras, el caso de Pizarro es más complicado. El centrodelantero recibió una nominación a la selección chilena y fue considerado por Eduardo Berizzo para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Habrá que ver si el Toto mantiene su nominación.

¿Por qué Quinteros marginó a Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Gustavo Quinteros decidió no citar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro al Superclásico por la participación de ambos en un partido amateur. En un video que se difundió por redes sociales, se ve a los jugadores participando en una pelea a golpes.

¿Cuándo juega Colo Colo el Superclásico ante la U?

La edición 194 del Superclásico del fútbol chileno, entre Universidad de Chile y Colo Colo, se disputará este sábado 2 de septiembre. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.