Marcelo Barticciotto se lamenta por Arturo Vidal en Colo Colo: "Ya no es el mismo, ya no..."

Colo Colo partió la segunda rueda del Campeonato Nacional con sufrida y polémica victoria ante Unión Española. Los albos encontraron el triunfo en los descuentos, poco antes de una batalla campal entre ambos planteles.

Junto a las dos expulsiones por lado tras la gresca, en Colo Colo lamentan además la lesión de Arturo Vidal, quien fue reemplazado por lesión a los 77′, a espera de los exámenes médicos de rigor para establecer la gravedad.

En Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto lamentó que el King ya no es el mismo, pero no por su lesión, sino por el aporte en base a su descenso físico, lógico por la edad.

“No pasan mucho al ataque Érick Wiemberg ni Óscar Opazo, si uno no tiene la pasada de los laterales, tiene una variante más que se le cierra para poder atacar y Colo Colo no la tiene. Después los volantes tampoco llegan mucho al área, uno le tiene que pedir a Vidal que llegue, pero Vidal ya no es el mismo, ya no te va a llegar a cada rato al área”, dijo Barti.

Colo Colo tiene empuje, pero le falta fútbol

El ídolo albo agrega que “entonces, sí los demás no llegan, a Colo Colo se le cierra la opción con los laterales, después se le cierra la posibilidad los volantes ¿con quien llega?, al nueve no lo buscan, no lo buscan ni por dentro, ni por fuera”.

“No tuvo grandes llegadas Colo Colo en el segundo tiempo, salvo el gol de Zavala, no llegó prácticamente al arco en el segundo tiempo y en el primer tiempo que yo recuerde tuvo una o dos. Es poco para un equipo que maneja la pelota, que la tiene mucho y que tiene jugadores de jerarquía, sobre todo jugando de local”, complementó.

Vidal salió lesionado en Colo Colo contra Unión Española. Barti sostiene que ya no es el mismo.

El campeón de Copa Libertadores 1991 sentencia que ante Unión, “lo termina ganando Colo Colo más por empuje y coraje que con fútbol, pero hay mucho que analizar y mucho que revisar para este equipo de Almirón que no ha jugado bien, no fue un gran partido de Colo Colo y no sé si lo mereció ganar”.

¿Cuál es el próximo rival de Colo Colo?

Tras vencer a Unión Española, Colo Colo volverá a la acción el próximo sábado 27 de julio, como local contra O’Higgins, por la fecha 17 del Campeonato Nacional.