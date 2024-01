De Tezanos no le compra a Almirón y lo compara con el Tolo Gallego: "Colo Colo agarró lo que pudo"

Colo Colo finalmente tiene nuevo entrador tras la salida de Gustavo Quinteros. Jorge Almirón comandará la banca del Cacique este 2024 después de semanas complicadas para los albos, en las que rondaron nombres como Luis Zubeldía y Vanderlei Luxemburgo en los últimos días.

En Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos fue muy crítico con el manejo de Blanco y Negro, tanto para la salida de Quinteros como para la llegada de Almirón. El amigo del balong no está convencido con el ex DT de Boca Juniors.

“Es demasiado caro, un técnico que tuvo grandes momentos hace mucho tiempo. Lo que hizo con Boca… Luxemburgo, que también llegó lejos en Copa teniendo grandes arqueros que lo salvaron milagrosamente en varios partidos, pero a mí no me gustó el manejo de Almirón en Boca, ni como jugaba el equipo”, dijo De Tezanos.

Agrega que “siento que Colo Colo agarró lo que pudo, terminó pagando caro esta improvisación, 600 mil dólares más que Quinteros. Y tenían otro técnico mucho más fácil: Gustavo Quinteros. Estaba ahí”.

El fantasma de Quinteros para Almirón

“El proceso más largo de Blanco y Negro, el entrenador que estuvo más tiempo desde que asumió la concesionaria el 2004. Con bastantes buenos resultados, este año fue más o menos y con alguna humillación afuera, pero que terminó igual en fase previa de Copa Libertadores”, complementa.

E insiste: “no me satisfacen las explicaciones por la salida de Quinteros, creo que fue apresurada y lo que pasa después lo demuestra: no tenían plan B y terminan pagando más plata por una apuesta”.

Incluso, el periodista de la 92.1 FM cree que la salida de Quinteros rompió un vínculo fuerte entre el cuerpo técnico y los hinchas de Colo Colo con un polémico análisis.

“Hay un detalle, que no es poca cosa: generalmente a Colo Colo cuando le va mal, como el 2023 que no le fue bien, no llena el estadio, pero había algo entre Quinteros y el hincha que se sentía identificado”, expuso Manoel.

De Tezanos sentencia que “a Almirón lo puedes comparar con el Tolo Gallego: tenía currículum, pero venía desgastado y en decadencia. Me parece que se gastó mucho dinero con la llegada de Almirón, que fue a la desesperada porque se perdieron dos semanas, se han atrasado en el tema de refuerzos… y cuando dicen que desde septiembre tenían conversado a alguien…”.

