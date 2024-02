Jaime Valdés tendrá su despedida en el Estadio Monumental y sigue anunciando a las figuras que lo acompañarán en su adiós. Además de Matías Fernández, Humberto Suazo, Esteban Paredes, Gonzalo Fierro y Jorge Valdivia, el Pájaro confirmó a otras estrellas que dirán presente el 24 de marzo.

En diálogo con Radio ADN, el exfutbolista de Colo Colo anunció la presencia de otros emblemas albos como Marcelo Barticciotto, Marcelo Vega, Coca Mendoza, Lucas Barrios y Arturo Vidal. “Quiero que sea una fiesta para los hinchas de Colo Colo. Por eso estoy invitando a ídolos de la institución”, explicó.

A pesar de que envió su confirmación, la presencia del King no está asegurada. Para esa fecha, la selección chilena estará de gira en Europa para enfrentar a Albania (22 de marzo) y Francia (26 de marzo). En caso de que Ricardo Gareca lo nomine, el King no estará en el Monumental.

Brayan Cortés también aceptó la invitación, pero lo más seguro es que esté con la Roja en sus visitas a Italia y Francia. Del plantel colocolino además fueron invitados Esteban Pavez, Óscar Opazo y Maximiliano Falcón.

Los invitados internacionales para la despedida de Jaime Valdés

Además de los referentes y jugadores de Colo Colo, Jaime Valdés estará acompañado de jugadores que lo acompañaron en su carrera internacional durante sus pasos por la Fiorentina, Bari, Lecce, Atalanta, Parma y Sporting de Lisboa.

“Estará Daniel Osvaldo (ex Juventus, Roma e Inter de Milán, quien fue su compañero en Lecce) y Amauri Carvalho (ex Juventus, fue su compañero en Parma), y estoy comunicándome con algunos excompañeros de Italia a ver si me pueden acompañar”, informó Valdés.

Dónde comprar entradas para la despedida de Jaime Valdés

Las entradas para la despedida de Jaime Valdés, a jugarse el 24 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, están disponibles a través de Punto Ticket. Los precios van desde los 6.600 a 110.000 pesos.

