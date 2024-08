La lesión provocó una decisión drástica y tendrá que pasar por el quirófano, razón por la que los plazos estimados para que Colo Colo pueda tener de regreso a Alan Saldivia fueron de inmediato una consulta. Sobre todo para Jorge Almirón, director técnico de los albos.

Y más en este agosto de 2024, cuando literalmente el Cacique se juega gran parte de la temporada: tiene dos duelos trascendentales por el Campeonato Nacional 2024, pues se medirá a un par de equipos que lucha por el título. Uno será la Universidad de Chile. El otro escollo, Coquimbo Unido.

Entre los duelos ante losa azules y aurinegros, Colo Colo tiene otro par de encuentros trascendentales. La llave de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 frente a Junior de Barranquilla. Todo eso será sin la presencia del zaguero central uruguayo.

Alan Saldivia ante Deportes Santa Cruz en la Copa Chile 2024. (Felipe Zanca/Photosport).

También un poco más. Sobre todo porque la rotura del menisco interno suele revestir mayor gravedad que la parte externa de esa zona. El tiempo estimado varía mucho. Puede ir de dos hasta los seis meses. En el caso de que fueran más de cuatro, la plana mayor de Blanco y Negro quedaría autorizada a incorporar un jugador más.

Pero todo indica que la rehabilitación del “4” durará menos tiempo. Así al menos lo reportó DaleAlbo. “Desde el cuerpo médico del club son optimistas. Al interior del Cacique se cree que Saldivia podría estar fuera de 30 a 45 días”, informa el citado portal.

Esos plazos, aunque son halagüeños, ratifican que Colo Colo no tendrá a Alan Saldivia en varios partidos muy importantes. “Será intervenido quirúrgicamente a la brevedad”, dio cuenta el escueto parte médico publicado por los canales oficiales del Cacique.

Una vez que pase la operación comenzará el conteo regresivo. En el mejor de los casos, un mes de ausencia, Saldivia se perderá ocho encuentros. Y en el escenario de que la rehabilitación dure 45 días, estaría ausente en una decena de compromisos.

Jorge Almirón sufre por un infortunio con Alan Saldivia. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por supuesto que, ante esta compleja lesión, esa espera podría extenderse. No es primera vez que el ex zaguero central del Montevideo City Torque sufre esta lesión. También la padeció cuando militaba en el equipo de proyección. Fue en agosto de 2022. Un mes complejo para el charrúa de 22 años, que así recordaba su infortunio en esa época.

“Me rompí en un entrenamiento antes de un partido de la Sub 21. Fui a girar en un rondo y no pude”, describió Saldivia. Algo muy similar le ocurrió en la práctica del plantel estelar de los albos, que no disputaron su partido por la 18° jornada ante Huachipato a raíz del sistema frontal que azotó el sur del país y motivó la suspensión del duelo.

Colo Colo quedará con un partido pendiente al cabo de la 18° fecha del Campeonato Nacional 2024.

