Maximiliano Falcón es el gran protagonista de la última teleserie en Colo Colo. El futuro del Peluca con los albos es una incógnita ante a posibilidad latente de que parta, esto tras recibir una oferta concreta para irse al extranjero.

Fue el propio defensor uruguayo quien presentó un ofrecimiento que le llegó desde Inter Miami de la MLS de Estados Unidos para irse en este mercado. Así, el Peluca podría ser compañero de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros.

Sin embargo, la dirigencia del Cacique rechazó este primer acercamiento al considerarlo demasiado para sus pretensiones económicas. Esto desató la ya conocida rabieta del jugador de 27 años.

Los millones que Colo Colo rechazó del Inter Miami por Maximiliano Falcón

De acuerdo a información entregada por La Tercera, a las oficinas del Monumental llegó una propuesta que consistía en el pago de US$ 1,7 millones por el 50% del pase que poseen los albos del defensor.

No obstante, esa oferta fue rechazada de inmediato, ya que no se acercaba ni un poco a lo que esperan recibir por Falcón. Sin ir más lejos el propio Aníbal Mosa espera que el uruguayo no se vaya por menos de 5 millones de dólares.

“Mientras conversábamos con Maximiliano para que se integre, él nos hizo llegar una propuesta de salida. Esa propuesta la llevamos el día lunes (al directorio), la analizamos, la conversamos y por unanimidad la encontramos insuficiente. Esa información se la hicimos llegar al representante”, afirmó el propio timonel albo.

Por su parte Alfredo Stöhwing, director de ByN, aseguró que “nos sorprendió mucho su actitud, en lo personal conociéndolo y por su amor al club es bien extraño. Se nos dijo que había una oferta, pero se nos mostró solamente un WhatsApp sin firma. No sé lo que hay detrás de todo esto, ojalá se solucione lo antes posible”.

En cuanto está tasado Falcón en Transfermarkt

De acuerdo a datos recogidos por Transfermarkt, Maxi Falcón está tasado en unos 900 mil dólares. Cabe recordar que Colo Colo es dueño del 50% de su pase, mientras que el otro 50% todavía pertenece a Rentistas de Uruguay, el ex club del Peluca.

