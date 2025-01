El caso Maximiliano Falcón tiene muy enojados a los hinchas de Colo Colo. Primero, no se presentó a la pretemporada de los albos. Días después, Aníbal Mosa confirmó que el uruguayo busca su salida del equipo y que llegó una oferta desde el extranjero por los servicios del jugador.

“Nosotros recibimos una propuesta de un equipo extranjero por sus servicios, la que fue analizada en el directorio y vamos a tener una respuesta“, mencionó el presidente de Blanco y Negro.

La actitud del zaguero sigue siendo fuertemente cuestionada. Ahora, Polaco Goldberg le paró los carros a Maximiliano Falcón y dejó claro que Colo Colo puede buscar un defensa central con un mejor desempeño.

“Fue una torpeza. Primero, te sirve a ti. Te quedes o te vayas, te sirve la pretemporada. Segundo, el representante, a quien he escuchado varias veces, en noviembre dijo que ‘a Maxi lo quieren de todo el mundo’. Siempre está diciendo que se quiere ir. Llega un minuto en que cuando hinchas demasiado al toro, se da vuelta, te muestra los cuernos y te va a cornear”, comentó.

Maximiliano Falcón provocó un terremoto en Colo Colo | Photosport

ver también Otro problema para Colo Colo: Avisan que se aleja Salomón Rodríguez "por culpa" de Maxi Falcón

La crítica de Polaco Goldberg a Maximiliano Falcón

“Con todo respeto, me parece que Falcón es un buen jugador, que ha demostrado una buena performance en Colo Colo, pero tampoco es Beckenbauer“, mencionó el ex U. de Chile en Todos Somos Técnicos.

Publicidad

Publicidad

“Cuando empiezas a pedir y pedir, y no te presentas a la pretemporada, uno dice, ‘ya, para’. Si me dijeras que no le pagan hace tres meses, es otra cosa. Pero si estás al día, estás bien, la gente te quiere y dices, ‘no voy a ir a la pretemporada’… Ahí te metes en un tete distinto“, concluyó.