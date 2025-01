Esteban Pavez es uno de los grandes referentes de Colo Colo. Se convirtió en el capitán en el último tiempo y es una voz potente dentro del camarín del Cacique.

Por eso, en la presentación de la camiseta, no tuvo pelos en la lengua para criticar la rebeldía de Maximiliano Falcón, que no se presentó a la pretemporada con el resto de sus compañeros.

Pavez señaló en el Monumental que el Peluca “debería estar entrenando”, aunque después no quiso ahondar más. “No sé qué pasa más allá, pregúntele al presidente o a Maxi”.

En todo caso volvió a darle una repasada. “A mí me gusta que todo el plantel empiece el primer día”, pero nuevamente trató de no darle más leña a la hoguera: “No sé los motivos, más allá no lo sé”.

Falcón fue duro con Maxi Falcón

La charla de Pavez con Falcón

Esteban Pavez manifestó que en los últimos días no ha tenido comunicación con el defensa uruguayo. “No hemos hablado, no sé si quiere partir o si tiene ofertas”, señaló el capitán del Cacique.

Publicidad

Publicidad

ver también "Es una falta de respeto, Colo Colo es más grande que todos nosotros": Caszely barre con Maxi Falcón

Claro que comentó que antes de ir a La Serena después de Año Nuevo, sí tuvieron una chara. “Sólo sé que lo llamé cuando no llegó al camarín el día que nos íbamos y quedaban 15 minutos para salir”, contó Pavez.

Señaló luego que “me dijo que no se sumaría porque tenía algo con Aníbal. Más allá no te puedo decir”.