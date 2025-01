Durante el lanzamiento de la nueva camiseta del Centenario de Colo Colo, uno que habló y fuerte fue Carlos Humberto Caszely, quien fue invitado a la ceremonia y aprovechó de hablar de la actualidad alba.

Y como es de costumbre, el Rey del Metro Cuadrado no eludió las preguntas y en diálogo exclusivo con RedGol, se sinceró sobre el importante año en el equipo. Además, le cayó con todo a Maxi Falcón y su polémica “rebeldía”, al no entrenar con el equipo pidiendo mejora salarial.

“Esto es emocionante, bonito, espectacular, Colo Colo siempre es protagonista. Llegó (Claudio) Aquino, que no es refuerzo aún, vamos a ver cómo anda. Espero que tengamos una muy buena Copa Libertadores”, vaticinó el ídolo albo.

Caszely critica a Falcón

A la hora de hablar sobre Maximiliano Falcón, el goleador eterno de Colo Colo manifestó su molestia y criticó el accionar del defensa uruguayo, siguiendo en el diálogo con RedGol.

Falcón y la polémica alba /Photosport

“Me parece muy mal lo de Falcón, tendría que haber hablado internamente. Él tiene contrato, tiene que cumplir, porque si no hace la pretemporada, no va a llegar con la misma condición física del resto. Es una falta de respeto para sus propios compañeros”, dijo el referente colocolino.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, el ex mundialista con la Roja terminó por sepultar al defensa uruguayo diciendo en las pantallas de TNT Sports que “Colo Colo es mas grande que todos nosotros juntos”.

ver también Caszely detalla libro en su honor y se emociona al hablar de su esposa: "Hoy no tengo matriarca"

En relación a los desafíos de este año, Caszely le metió presión a Jorge Almirón y compañía, diciendo que “Colo Colo tiene que aspirar a todo”, dejando en claro que en Copa Libertadores la base son los cuartos de final obtenidos este año