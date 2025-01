Colo Colo se mueve en el mercado de pases y este miércoles finalmente confirmó a su primer refuerzo. Primero fue anunciado por redes sociales y las dudas afloraron por su tardanza en la pretemporada.

Pero finalmente el misterio acabó esta jornada con la llegada oficial de Claudio Aquino. El volante trasandino se realizó los exámenes de rutina y sorprendió por su gran estado físico.

Tras cumplir con los requisitos médicos el “10” que viene de ser campeón con Gustavo Quinteros en Vélez, firmó su nuevo contrato con Colo Colo en el año del centenario y donde disputará la Copa Libertadores.

“Claudio Aquino firmó su contrato y se convirtió en nuestro primer refuerzo para el Centenario”, celebraron en las redes sociales del Cacique.

Aquino ya se probó la camiseta nueva de Colo Colo

“Es un mediocampista con llegada, tiene buen remate de media distancia. Es distinto a Carlos Palacios. Tiene buenos pergaminos, así que esperamos pueda rendir de lo mejor”, recalcó Carlos Caszely en medio de su presentación.

Las primeras palabras de Claudio Aquino

A través del canal oficial de Colo Colo, se publicaron las primeras 24 horas de Claudio Aquino en Chile. El volante agradeció el respaldo de los hinchas y el esfuerzo que hicieron en ByN y Jorge Almirón por su llegada.

“Tenía varias opciones sobre la mesa. Pero me junté con Aníbal y me convenció para venir. Es un club muy grande y por eso estoy acá. También le agradezco a Jorge. Terminó el torneo argentino y fue el primero que me llamó. Hace un tiempo había intentado que viniera. Espero devolver todo dentro de la cancha”, confesó el volante.

“Soy un jugador que le gusta tener la pelota. También me gusta asistir. El semestre anterior hice varios goles de afuera del área y ahora ojalá los pueda repetir“, agregó.

¿Cuándo podrá jugar Claudio Aquino?

El volante de 33 años participará de la presentación de la camiseta de Colo Colo este miércoles. Tras ello, se espera que pueda sumarse a los entrenamientos desde el jueves.

Ahora su debut podría ser el domingo 12 de enero cuando el equipo de Jorge Almirón debute en la Serie del Rio ante Peñarol. Tras ello, el 15/1 enfrentará a Huracán, por lo que ante el globo serían los primeros minutos del ex Vélez.

