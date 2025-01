En nuevo capítulo de Only Fama estuvo presente el ídolo de la selección nacional Carlos Caszely en donde en una entrevista con Fran García-Huidobro se refirió a lo que ha vivido estos últimos años tras la muerte de su esposa María de los Ángeles Guerra el 2022.

El exfutbolista, conocido también como el ‘rey del metro cuadrado‘, señaló que ha sido un proceso muy doloroso, ya que extraña a quien fue su compañera por 5 décadas. Para lidiar con el dolor, Caszely reveló que decidió escribir un libro para retratar allí todo lo que siente por su gran amor.

“Muy pocos lo pueden entender, en el libro de poemas que le escribí a María de los Ángeles, todos los poemas los termino con ‘nunca nadie lo entenderá’ porque son 50 años, cualquier cosita, cualquier detalle te va marcando”, expresó.

Las confesiones de Carlos Caszely

En el espacio, el exfutbolista señaló que junto a María de los Ángeles compartieron toda una vida juntos, por lo que su perdida fue devastadora. “Ella fue la matriarca de la familia… la capitana de mi equipo, yo hoy no tengo capitana, no tengo matriarca“, aseveró.

Caszely confesó que ha tratado de salir adelante, pero la pena es muy grande. “Yo me acostaba al lado de ella en la clínica… fue la mujer que siempre estuvo al lado mío”, .

“Yo le hablo al aire porque el aire es mi amigo, porque sé que el aire es amigo del viento, y el viento llega a esa estrella luminosa que ella dijo que iba a ser”, índico.

“Yo soy feliz cuando mis nietos llegan a verme (…) Un par de horas que uno pasa con ellos, lo pasa bien, los hijos, con los nietos, con los amigos. Pero después uno vuelve al departamento y hay un eco”, contó.

Al respecto, Fran le preguntó si su esposa se ha hecho presente de alguna manera, en donde señaló que es un comentario que le han hecho sus amigos, de que algún día soñara con ella, pero no ha sido así. “Yo no sueño, no me acuerdo de algún sueño alguna vez. Y lo único que quiero es que algún día me diga ‘¿sabes qué? Estoy bien’”.

“Ella está bien, ella está feliz, me quiero ir para allá, aquí estoy pagando contribución, estoy pagando AFP, estoy pagando TAG, entonces, me quiero ir, quiero irme a donde está ella”, confesó, para luego agregar: “Después viene el recuerdo de los hijos, de los nietos y los amigos, digo, todavía no. Todavía no, un poquito más”.

