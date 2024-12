Daniela Aránguiz se refirió a la visita que le realizó a su ex pareja, el futbolista Jorge Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua tras ser denunciado por dos mujeres de abuso sexual.

En un nuevo capítulo de “Sígueme” la panelista se refirió a la situación señalando que se enroló para visitar al exfutbolista contando detalles de la experiencia.

Las confesiones de Daniela Aránguiz tras visita a Valdivia

En el espacio de entretención, la ex Mekano se refirió a su visita señalando que ella siempre le entregará apoyo a su ex pareja y padre de sus hijos. “Soy consecuente con lo que siempre he dicho, que si Jorge pasaba un momento difícil y yo lo tengo que cuidar, estemos juntos o no, lo iba a hacer. Lo dije mucho tiempo atrás, antes de que todo esto pasara”, dijo.

“A mí me criaron dos mujeres muy power y me dijeron siempre que la familia quizás no estaba en los mejores momentos de tu vida, pero sí tenía que estar en los peores”, expresó en el espacio de TV+.

“Jorge me llevó a los mejores hoteles del mundo. Y así como lo disfruté en esos momentos, tenía el deber de acompañarlo en el peor lugar y en el peor momento, sobre todo en vísperas de Navidad”.

“Lo que pasó dentro no lo voy a contar porque es algo íntimo que voy a reservar para mí, pero puedo decir que fue bonito poder darle la mano en un momento tan difícil… Decirle que aquí estoy en las buenas y las malas, porque firmamos un contrato irrenunciable hasta que la muerte nos separe, delante de Dios”.

Asimismo, agrega que a pesar del apoyo que ha recibido, ha sido muy complejo todo. “Es, emocionalmente, lo más fuerte que he vivido en mi vida. Hay cosas que nunca pensé que iba a hacer, y no me arrepiento. Espero no tener que ir de nuevo”.

“No existe otra palabra que no sea amor, porque no lo haría por todo el mundo. Hay un amor que mutó de muchas maneras, pero es mi familia, ¿qué voy a hacer? Mis hijos no merecen no poder compartir la Navidad con su papá”.