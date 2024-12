La ex pareja de Jorge se refirió a la participación de su ex suegro en el estelar de farándula de CHV.

En un nuevo capítulo de Only Fama, el programa de farándula de Mega, analizaron las declaraciones de Claudio Valdivia, quien se refirió al caso de su hermano Jorge, quien se encuentra detenido por dos casos de abuso sexual, como también a la participación de su padre en el estelar de CHV, Primer Plano.

Acerca de la participación de Luis Valdivia en el espacio de farándula, Claudio señaló que no tiene comunicación con su padre desde hace largos años. “Yo hace seis o siete años que no tengo relación con mi padre”.

Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge Valdivia, es panelista del espacio de Mega y también se refirió a la participación de su ex suegro en el estelar de CHV.

Daniela Aránguiz revela mensaje a ex suegro por Primer Plano

En la misma línea, la ex Mekano se refirió a la participación de Luis Valdivia en un programa de TV. “Yo creo que él cometió un error muy grande y me hago cargo de sus palabras“, comenzó señalando.

“Es inconsecuente con su relación con Jorge, yo creo que una persona no va a hablar por plata o pagado de una situación tan delicada. Ni siquiera yo, que soy la madre de los hijos de Jorge, me he sentado a hablar pagada en un programa de televisión”.

“Lo encuentro inconsecuente con su relación de padre e hijo. Ahora, esa es mi opinión y no soy dueña de las decisiones de nadie”, explicó.

Al ser consultada por el panel sobre si ha hablado con él recientemente, señaló: “Yo tengo una relación cordial con el papá de Jorge y no la voy a dejar de tener por errores”.

“Le mandé un mensaje después de que fue a Primer Plano y le dije que lo encontraba inconsecuente porque yo soy una mujer transparente. Yo no miento”, puntualizó.