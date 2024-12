Only Fama estrenó el pasado viernes un nuevo capítulo en donde Daniela Aránguiz arremetió con todo en contra de la periodista Rayén Araya por sus dichos sobre el caso de exmarido Jorge Valdivia, quien se encuentra actualmente en prisión por dos denuncias por abuso sexual.

En el programa “Hay que decirlo” de Canal 13 estuvo presente recientemente la periodista Rayen Araya quien lanzó un comentario que causó la furia de Daniela Aránguiz sobre el caso Valdivia.

“No si es de mal pensada, ahí juzguen ustedes, yo pensé que era una jugarreta de la ex, de Daniela. Yo dije ‘no puede ser, la Daniela está armando un algo, a quién le habrá pedido que haga una denuncia’, yo te juro que pensé algo así, porque venían de un ciclo súper mediático”, señaló.

Para luego agregar: “Todo eso me hizo pensar a mí me hizo pensar cuando vi la noticia de él denunciado y policía interviniendo … ¿Será esto una especie de venganza?”

Daniela Aránguiz se lanza contra Rayen Araya

En el espacio de Mega, Only Fama, la panelista y expareja de Valdivia arremetió en contra de la periodista. “Primero, encuentro muy grave que de una información tan complicada, porque aquí no estamos hablando de un caso de farándula, estamos hablando de un caos judicial. Para mí en este momento eres una estúpida, y me hago cargo de mis palabras.“

“Que no se te olvide que soy la madre de los hijos de Jorge y voy a ser la madre de sus hijos hasta que ese hombre se muera, y los sufrimientos de esos niños son los míos, y jamás haría algo para dañar a mi familia”.

Revisa sus declaraciones a continuación