En un nuevo capítulo de Sígueme, la panelista se refirió a la participación de su ex suegro en el regreso de Primer Plano.

Daniela Aránguiz analizó la participación de su ex suegro, Luis Valdivia, en el regreso del estelar de farándula Primer Plano, en donde el padre de Jorge habló sobre la situación legal de su hijo que se encuentra actualmente detenido tras dos denuncias por abuso sexual.

En el espacio de Chilevisión, Luis Valdivia señalo: “Hijo, estoy contigo, te creo, confiemos en Dios”, para luego agregar: “Si Dios todo poderoso dicta sentencia a los hombres, que son los que van a dictar alguna pena si corresponde, yo me inclino ante Dios, y le pido perdón a Dios, y le pido perdón a mi hijo, a la víctima y a su familia”.

La reacción de Daniela Aránguiz

En un nuevo capítulo del programa “Sígueme” de TV+, la panelista del espacio se refirió a lo sucedido este fin de semana, en donde su ex suegro, el padre de Jorge Valdivia, apareció en televisión hablando sobre el caso, desmintiendo algunas de sus declaraciones.

Sobre su participación, señaló: “Fue un error tremendamente grave”, explicando que sus declaraciones podrían complicar la investigación, ya que él no tienen manejo en televisión. “Es inconsecuente con su relación con su hijo, porque no son tres años, Jorge no ve a su padre hace más de seis años”.

Agregando que ella y el padre de Valdivia siempre tuvieron una buena relación. “Espero que no se sienta ofendido, porque no es mi idea faltarle el respeto. Pero sí lo encuentro inconsecuente y vendido. Cuando uno tiene un hijo lo tiene que apoyar en silencio, sobre todo cuando los medios de comunicación no son su territorio”.

“En temas familiares y cuando uno quiere perjudicar más por palabras erróneas por los nervios de la televisión, porque yo creo que todo Chile entendió lo que quiso decir, pero no lo supo decir porque no tiene manejo con los medios”, explicó.

Asimismo añade: “Si yo quiero ayudar a mi hijo me voy a quedar en silencio y no voy a hacer nada que pueda perjudicar o meter bulla y hacer lo que él hizo. Porque si hoy estamos hablando otro día más de Jorge, que quizás no sea favorable para la investigación, es culpa de él.

“No tiene una relación con Jorge, cuando él se enroló para ir a ver y el mismo Jorge le negó la visita. Él debería haberse quedado callado”.

