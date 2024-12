En un nuevo capítulo de Sígueme de TV+, Daniela Aránguiz se lanzó con todo contra su ex pareja Luis Mateucci en donde además reveló el gesto que tuvo el ex Tierra Brava con ella cuando salió a la luz la demanda en contra de su exmarido, Jorge Valdivia, por abuso sexual.

Los ex Tierra Brava se encuentran enfrentando un round público tras la participación de Oriana en Only Fama, quien defendió a su ex pareja. “Si vamos a empezar a hablar, contemos todas las cosas malas que me dijiste de Oriana… y cuéntale quién tiene su anillo de compromiso, quién se lo sacó de su pieza”.

Pero la situación no terminó allí, ya que tras el capítulo más reciente de Sígueme, Daniela reveló el llamado que le hizo el argentino tras conocer lo sucedido con Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz revela llamado de Mateucci tras denuncias contra Valdivia

En el programa de TV+, la ex Mekano comenzó señalando que se arrepiente de haber tenido una relación con él.

“Yo pensé que nosotros teníamos las cosas resueltas con el asado en la casa de tu papá”, agregando que el chico reality se comunicó con ella tras caso Valdivia. “Cuando pasó lo de Jorge me llamó por teléfono para decir que lo sentía mucho, lo que yo estaba viviendo”.

Revelando que sintió la distancia en el cumpleaños del argentino. “Entonces él para quedar bien con Oriana y Adriana Barrientos es de inventar un montón de cosas mías. Luis eres tremendamente poco hombre, si quieres que contemos cosas y de todas cosas que me he enterado”.

“Me arrepiento de haber tenido una relación contigo, eres el peor error de mi vida. Cuando yo empecé con él, él mandaba a paparazear mi auto, él mandaba mensajes a Infama decidiendo que andaba saliendo conmigo para salir en los medios. Necesita colgarse e de una mujer para salir en los medios”, puntualizó.

