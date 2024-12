El pasado viernes en Only Fama se reveló unos supuestos mails que habría enviado la diputada Maite Orsini a su ex pareja el futbolista Jorge Valdivia, en donde habla sobre el futuro de la relación, los cuales habrían sido escritos después de las denuncias en contra del futbolista.

Tras esto, recientemente el panel del programa de farándula “Zona de estrellas” analizó los supuestos mails, en donde Claudia Schmidt se refirió a la posibilidad de que Daniela Aránguiz fuese la persona detrás de la filtración, lo que generó la respuesta de la ex participante de Tierra Brava.

La respuesta de Daniela Aránguiz

En el programa de Zona Latina, Schmidt señaló: “Existe la duda si Jorge Valdivia se lo dio antes de entrar a prisión a Daniela Aránguiz o si Daniela se lo sacó de algunas de sus computadoras o algo”.

Agregando que para ella existe la duda. “Todo el país sabe que Daniela ha hecho lo imposible para destruir a Maite Orsini”

Como era de esperarse, la ex esposa de Jorge Valdivia se lanzó con todo, negando las acusaciones a través de un comentario en redes sociales.

“¡Basta de falsedades! Yo no tengo nada que ver, no vivo con Jorge hace dos años y no tengo acceso a nada de sus cosas personales, así que no me metan en cosas que no tengo nada que ver,por favor”.

Los mails que Maite habría enviado al Mago

En el programa Only Fama, que integra Daniela Aránguiz como panelista, se reveló el contenido de los supuestos mails que habría enviado la diputada a su ex pareja.

La periodista Mariela Sotomayor comenzó señalando: “Es bastante delicado, no voy a leer textual. Pero puedo contarles que, en este teléfono, tengo información sobre un mail que envió la diputada de la República, Maite Orsini, al señor Jorge Valdivia”.

En estos correos la parlamentaria le habría señalado que buscaría retomar la relación. “Incluso, prometiendo que si él se queda con ella, ella es capaz de dejarlo todo, sin miedo a perder todo, incluso renunciar a su partido“.