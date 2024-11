Se han conocido nuevos antecedentes en el caso de Jorge Valdivia, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno, luego de dos gravísimas denuncias donde fue formalizado por el delito de violación.

La polémica está latente luego de que se conoció que Maite Orsini, expareja del Mago, llamó por teléfono a la primera presunta víctima, lo que generó movimientos en la investigación.

En ese sentido, la misma diputada Orsini hizo público un video en sus redes sociales donde contó detalles de esa conversación, donde además reveló que declaró como testigo ante la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el fiscal adjunto Rodrigo Celis.

Por lo mismo, esta jornada se filtró la conversación que tuvo con la Fiscalía, donde entregó detalles de por qué hizo llamados y de los antecedentes que maneja en el tema Jorge Valdivia.

Jorge Valdivia podría volver a la cárcel cuando se vuelvan a revisar las medidas cautelares. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Los llamados a la presunta víctima

Fue el diario La Tercera quienes revelaron la importante declaración de Maite Orsini: “Concurro el día de hoy en forma voluntario, a fin de aportar en lo que pueda al esclarecimiento de los hechos materia de investigación“.

“Casualmente, con la primera denunciante, tenemos un amigo en común, quien nos contactó”, comenzó su explicación para ir contestando las preguntas que le realizaron.

“Yo a ese amigo le señalé que, si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como, L. le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo”, reveló.

Fue el momento donde explicó los motivos y sus intenciones en este llamado telefónico, donde hubo varias llamadas perdidas, hasta tener una comunicación.

“En dicha conversación, yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues, no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño. Pero me pareció importante contarle que, esa noche, del domingo 20.10.24, Jorge, me mandó cerca de 100 mensajes, desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante”, explica.

El departamento de Jorge Valdivia

Maite Orsini deja en claro que en el departamento de Jorge Valdivia no hay alcohol, porque no es una persona que consuma, ni menos drogas, ya que tiene un trastorno alimenticio. Algo que cambia cuando sale con su hermano, cuando suelen beber algo.

Fue en ese entonces cuando detalla la situación del departamento, donde Jorge le seguía escribiendo mensajes: “A la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía ‘me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy ha enamorado de ti‘”.

“En esos mensajes, Jorge, no me dice directamente que él en esos momentos estaba con una mujer, pero hay una frase en la que me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentro poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos“, destacó.

Dentro de su relato dejó en limpio de que “él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado”, finalizó.