En un nuevo capítulo de Only Fama, el nuevo programa de entretención de Mega, el panel reveló los supuestos detalles del contacto que tuvo la diputada Maite Orsini y una de las denunciantes de su ex pareja, el futbolista Jorge “Mago” Valdivia.

Debido a que estos audios no podían ser reproducidos en el programa, Michael Roldan explicó el contenido. “Primero que todo, decirte que creo (…) yo no me contacto contigo para que me cuentes detalles, no quiero que me cuentes nada de lo que a ti te puede hacer revivir esa noche, sólo quiero apoyarte y mostrarte mi solidaridad”, habría dicho la diputada.

Pero además, en el panel hablaron de los supuestos correos filtrados que habría enviado la parlamentaria a su ex pareja en donde le señalaría que estaría dispuesta a todo por tomar la relación.

Los supuestos mail de Maite al Mago Valdivia

La periodista Mariela Sotomayor fue quien expuso estos hechos, en donde comenzó señalando: “Es bastante delicado, no voy a leer textual. Pero puedo contarles que, en este teléfono, tengo información sobre un mail que envió la diputada de la República, Maite Orsini, al señor Jorge Valdivia”.

En estos correos Orsini le habría señalado que buscaría retomar la relación romántica. “Incluso, prometiendo que si él se queda con ella, ella es capaz de dejarlo todo, sin miedo a perder todo, incluso renunciar a su partido“.

Asimismo, la periodista señala que la parlamentaria “hace alusión a un viaje que hicieron a la nieve, donde ella quedó muy triste, muy dolida y enrabiada, y ella misma asume que cometió un error”.

“Le dice que si la perdona, ella le promete que se queda a su lado, sin clandestinidad, y pone todo de su parte para rearmarse en otro rubro y hacer con él familia“, expresó Sotomayor en el espacio de Mega, agregando que considera que “una persona que se encuentra en este estado emocional y contradicciones no debiera ocupar un cargo público en este país“.

Revisa las declaraciones del panel a continuación (A partir del minuto 25)