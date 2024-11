La ex Tierra Brava regresó al programa de TV+ "Sígueme".

Daniela Aránguiz regresa a la TV tras caso Valdivia y hace fuerte crítica: "Me faltaron el respeto"

Daniela Aránguiz regresó este martes al programa de TV+ “Sígueme” tras días de ausencia debido a lo sucedido con la situación de su ex marido y padre de sus hijos, el exfutbolista Jorge Valdivia, quien estuvo en prisión preventiva tras una denuncia por presunto abuso sexual.

En su regreso al programa de conversación, la ex Tierra Brava se refirió a lo sucedido aclarando algunos rumores que se alzaron durante las últimas horas.

El regreso de Daniela Aránguiz a Sígueme

Frente a la pregunta de sus compañeros sobre su situación actual, la panelista aprovechó para aclarar un rumor: “Un punto importante, que se especuló que yo había pasado la noche o que había ido a visitar a Jorge. Quiero recordarle a todo Chile que yo soy la madre de los hijos de Jorge y lo voy a ser hasta el día que se muera y si mis hijos quieren ver a su padre, ahí va a estar su madre para llevarlos y apoyarlos”.

Recordemos que Valdivia salió de la cárcel de Rancagua y se encuentra cumpliendo arresto domiciliario actualmente. “Jorge ayer estuvo con su mamá y su hermano, estuvo súper contenido. Creo que ellos tenían que tener su espacio y yo esperé un momento para que compartiera solito con sus hijos”, expresó.

Asimismo, arremetió contra un canal de televisión. “Creo que me faltaron el respeto, sobre todo Chilevisión, lo quiero aclarar. Le rogué al director de ‘PH’ no mostrar una entrevista que yo misma di, pero al final lo hicieron para provocar más morbo y más daño y yo creo que cuando uno está en el suelo no hay que pisotear a la gente, porque esa gente se vuelve a parar”.

“Uno es esclavo de tus palabras, pero al final me meten a mí en un tema que no es farandulero, estamos hablando de un tema que está en la justicia, que es grave”, expresó.

