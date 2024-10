La ex Mekano conversó con José Antonio Neme sobre la compleja situación .

Este martes salió a la luz una denuncia en contra del ex futbolista Jorge Valdivia por un presunto delito sexual y su ex pareja, la panelista de TV,Daniela Aránguiz, rompió el silencio y se refirió a la delicada situación.

Este martes el deportista quedó en prisión preventiva luego de que el lunes una joven tatuadora lo denunció de abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 20 de octubre en donde ambos se reunieron en el restaurant “Chicha en Ají” para hablar sobre le diseño de un tatuaje, allí habrían tomado dos piscos sour, siendo lo último que recuerda de esa noche.

Según el relato de la denunciante, a la mañana despertó en su departamento, confusa, con molestias en su zona intima y llamó a Valdivia para aclarar los hechos, quien le señaló que tuvieron relaciones.

Daniela Aránguiz responde a denuncia contra Jorge Valdivia

Este martes la panelista se ausentó del programa “Sígueme”, sin embargo, se comunicó en la mañana con José Antonio Neme quien entregó detalles de la conversación en el matinal Mucho Gusto.

“Me llegó información de Daniela Aránguiz. Hablé con ella muy temprano”, agregando: “Le mando un abrazo grande, porque le tengo mucho cariño a ella”, comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que Aránguiz “no estaba al tanto (del delito) y se enteró a través de los medios de comunicación”.

“Me dice ‘José, yo me quiero desmarcar de esto, estoy absolutamente impactada, me parece que la denuncia es súper grave’”, explicó, para luego añadir: “me autoriza a que yo transparente esto: me dice que ‘mi rol hoy día es contener a mis hijos, mis hijos están súper shockeados con todo este escenario’, independiente del resultado que esto tenga’”.

El periodista puntualizó que Daniela “está asumiendo su rol de mamá como siempre lo ha hecho, con mucha hidalguía, así que te mando un beso, Dani. Te quiero mucho”.