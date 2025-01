Un tenso momento se vivió en el capítulo más reciente de Only Fama en donde Daniela Aránguiz se refirió al proceso que vive el exfutbolista Carlos Caszely tras la muerte de su esposa hace tres años.

En conversación con Fran García-Huidobro, el ídolo de La Roja señaló: “Muy pocos lo pueden entender, en el libro de poemas que le escribí a María de los Ángeles, todos los poemas los termino con ‘nunca nadie lo entenderá’ porque son 50 años, cualquier cosita, cualquier detalle te va marcando”.

“Ella fue la matriarca de la familia… la capitana de mi equipo, yo hoy no tengo capitana, no tengo matriarca”, comentó, para luego agregar: “Ella está bien, ella está feliz, me quiero ir para allá, aquí estoy pagando contribución, estoy pagando AFP, estoy pagando TAG, entonces, me quiero ir, quiero irme a donde está ella”.

Los dichos de Daniela Aránguiz sobre el duelo

Mientras el panel analizaba la emotiva entrevista del ‘Rey del metro cuadrado”, Aránguiz entregó su opinión. “Yo creo que uno si se tiene que dar el tiempo para llorar, pero en mi casa me enseñaron que máximo son tres días y lo agradezco con la vida, porque la vida continua y uno no puede ser egoísta con tu familia y tu alrededor.

En ese momento, Fran García-Huidobro irrumpió señalando: “Son 50 años, ellos duraron la edad que tengo yo”, a lo que Aránguiz continuó. “Creo en el amor, pero siento, con todo el cariño lo estoy diciendo, que tu sufrir tanto, tanto, tanto tiempo, es súper egoísta para su familia y perdón que lo diga, porque yo sé que ustedes quieren decir lo que la gente quiere escuchar”.

Esto generó una tensa discusión en el panel. “Está lejos de ser necesario que tú ningunees a tus compañeros de trabajo para defender tu postura”, comentó Fran. “En este panel hay cinco personas y puede haber cinco opiniones, lo que no me parece lindo es que digas que nosotros dijimos que lo que la gente quiere escuchar y tú no”, señaló, para luego agregar: “Daniela te lo voy a volver a repetir a ver su ahora me entiendes”.

“Yo entiendo Fran, no me trates como tonta”, puntualizó Aránguiz, a lo que Fran arremetió diciendo: “Tú tienes tu opinión, lo que no puedes hacer es decir que como tus compañeros no opinan como tú”.

“Entonces no me vengas a decir que yo soy tonta… tú me estás tratando tonta”, comentó la ex Mekano.

