En un nuevo capítulo de Only Fama, Daniela Aránguiz habló sobre la situación con su ex esposo Jorge Valdivia en donde se refirió a la posibilidad de reconciliación.

Esto luego de que la tarotista Latife Soto fue una de las invitadas y reveló sus predicciones para los próximos meses, en ese contexto Helhue Sukni le preguntó sobre si la ex Tierra Brava volvería en algún momento a retomar la relación romántica con el deportista.

Daniela Aránguiz habla de posible reconciliación con Valdivia

Latife respondió a la pregunta de la abogada señalando: “Yo creo que él hoy piensa que Daniela es el gran amor de su vida”, en donde Daniela comentó que ella piensa lo mismo.

Asimismo, la tarotista agregó que ellos son “almas gemelas” y que por ese motivo volverían a retomar en algún momento su romance. “Jorge es mi familia y siempre lo va a ser”.

Luego agregó: “yo no sé lo que pueda pasar el día de mañana, pero siempre mis brazos van a estar abiertos para poder cuidarlo. Siempre. Y no lo he dicho ahora después de que le pasó esto, lo he dicho siempre”.

“Y están todos de testigo que si él necesita de mí, siempre voy a estar incondicionalmente”, puntualizó.

La visita de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia

Hace algunos días, la ex Mekano habló en el programa Sígueme sobre su visita a su ex pareja en prisión, señalando que ella siempre le entregará apoyo a su ex pareja y padre de sus hijos. “Soy consecuente con lo que siempre he dicho, que si Jorge pasaba un momento difícil y yo lo tengo que cuidar, estemos juntos o no, lo iba a hacer. Lo dije mucho tiempo atrás, antes de que todo esto pasara”, dijo.

“Lo que pasó dentro no lo voy a contar porque es algo íntimo que voy a reservar para mí, pero puedo decir que fue bonito poder darle la mano en un momento tan difícil… Decirle que aquí estoy en las buenas y las malas, porque firmamos un contrato irrenunciable hasta que la muerte nos separe, delante de Dios”.