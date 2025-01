Maximiliano Falcón se transformó en el nuevo protagonista de la teleserie que enfrenta Colo Colo. Peluca se ausentó de la pretemporada en La Serena y esta semana se confirmó lo que era un secreto a voces: el uruguayo busca salir del Cacique.

Aníbal Mosa confirmó que llegó una oferta desde el extranjero por el nacido en Paysandú. Por lo que ahora se analiza la opción de dejarlo partir. Aunque esto no ha estado ajeno a polémicas ya que Jorge Almirón intentó hacerlo reflexionar. Aunque no logró el mismo resultado que con Brayan Cortés.

El tema ha escalado a tal punto que este miércoles se vivirá una jornada clave para el defensa central de 27 años. Así lo adelantó Vero Bianchi quien recalcó que el futuro del hombre de la chasca se podría definir antes de lo esperado.

“La información que tengo yo son dos datos. Primero consulté a varias fuentes. No es primera vez que suenan ofertas por Falcón. Ya había pasado temporadas anteriores, yo me aseguré y me dijeron que es real la oferta. También me confirmaron que es real que Maxi Falcón puede ser compañero de Lionel Messi”, indicó de entrada en No es para tanto de TNT Sports.

Tras ello, recalcó que el futuro de Falcón puede ser sentenciado este miércoles 8 de enero. “Pero yo no me quedó tranquila con la primera información. A mí me informaron que este miércoles hay una nueva reunión entre el representante de Maxi Falcón y Colo Colo para definir el futuro del jugador. Pero es real que Inter Miami quiere a Maxi Falcón”, cerró Bianchi.

¿Cuánto gana Maxi Falcón en Colo Colo?

Según los últimos reportes, el sueldo de Maxi Falcón sería cercano a los 20 millones de pesos. Por lo que ante las renovaciones y aumento de salario de sus compañeros, el uruguayo entró en rebeldía y decidió salir sí o sí de Colo Colo en este 2025. Por lo mismo se indica que su deseo es emigrar al Inter Miami para mejorar sus pretensiones y además ser compañero de referentes como Messi y Luis Suárez entre otros.