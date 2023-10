Colo Colo no quiere ceder terreno en medio de una ajustada lucha por el título del Campeonato Nacional. Este fin de semana el Cacique choca con Palestino, en un duelo para el que tendrá una sensible baja.

Carlos Palacios no ha logrado recuperarse de sus problemas físicos y nuevamente se quedará fuera de un partido. La Joya no verá acción hasta el regreso del torneo una vez terminen los Juegos Panamericanos, lo que complica a Gustavo Quinteros.

Carlos Palacios nuevamente baja en Colo Colo

Este viernes Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y se refirió a las lesiones en Colo Colo. Ahí el técnico confirmó que Carlos Palacios no estará presente, lo que lo deja fuera hasta noviembre, tras perderse la vuelta con Cobreloa y el clásico con Universidad Católica.

“Hoy está mucho mejor, no sé si llegará al partido. Creo que no, porque estos duelos tan exigentes hay que estar al 100 por ciento porque no rindes y puedes agravar la lesión”, comenzó explicando.

Gustavo Quinteros instaló la ilusión en los hinchas y aseguró que aguantarán hasta el final por Carlos Palacios. “Vamos a esperar a todos hasta el último momento y, a partir de ahí, tomaremos la decisión”.

“Incluiremos en el campo a los que mejor estén en lo futbolístico y físico, además de las características del rival. La decisión la tomamos en el último momento. Después de tan pocos días de recuperación no se entrena, sino que se habla y se muestran videos para usar jugadores”, añadió.

Finalmente están los otros jugadores con problemas físicos, quienes parecen estar con un pie dentro. “Bolados está entrenando casi normal. Pavez, Falcón, Fuentes creo que llegarán bien para el partido. Entrenaron bien y les estamos dando descanso porque vienen de muchos partidos seguidos. Están jugando cada tres o cuatro días, así que esperamos recuperarlo para este partido tan importante”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana en el Campeonato Nacional. El domingo 8 de septiembre desde las 15:00 horas visita a Palestino.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Colo Colo?

Carlos Palacios ha disputado un total de 29 partidos oficiales con Colo Colo. Acumula 12 goles y ha aportado con tres asistencias.