Colo Colo sale a vivir hoy martes otra noche de Copa Libertadores ante River Plate de Argentina . Los albos recibirán a los millonarios por la ida de los cuartos de final, buscando dar el primer golpe en esta lucha por un lugar entre los cuatro mejores del continente.

De cara a este duelo Jorge Almirón tendrá que saber sortear la delicada baja de Vicente Pizarro. El Vicho sufrió una fractura de mandíbula en la selección chilena y no estará a disposición para toda la llave ante los argentinos.

En su lugar jugará Leonardo Gil, quien en este 2024 ha ido perdiendo algo de terreno con Almirón en la banca. Sin embargo, el DT argentino depositará su confianza en el Colo, algo que hace dudar a varios considerando su nivel en estos últimos meses.

En ese grupo se encuentra el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “Jorge Almirón nunca lo trabajó defensivamente de local, sí de visita como contra Cerro. Independiente de si juega Bolados o Gil no cambiará mucho la disposición”.

“Leonardo Gil no le da garantías a Almirón porque hace rato no es titular. Un jugador que para Almirón tanto en el plano local como en el internacional no da garantía”, agregó.

En ese sentido, el comunicador concluyó que “me meto en la cabeza de Almirón y pienso ‘por qué para este partido con River sí le voy a dar la confianza a Gil si los que me han respondido son Bolados y Cepeda’”.

En este 2024 Leo Gil ha jugado un total de 36 partidos con el Cacique, anotando tres goles y entregando seis asistencias en 2.532 minutos de acción.

Formación de Colo Colo vs River Plate

Brayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Leonardo Gil en mediocampo; Carlos Palacios, Javier Correa y Lucas Cepeda en delantera.

¿A qué hora jugarán Colo Colo y River Plate?

Albos y millonarios jugarán hoy martes 17 de septiembre desde las 21:30 (horas de Chile) en el Estadio Monumental David Arellano. Por su parte la vuelta está pactada para el martes 24 de septiembre desde las 21:30 (hora de Chile) en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Estos duelos de Copa Libertadores podrán ser vistos en TV por Chilevisión e ESPN, mientras que en streaming estará disponible en chilevisión.cl y Disney+ Premium.

