Claudio Borghi es muy respetado en Argentina por el periodismo de ese país. Además de ser campeón mundial en 1986, siempre muy analítico y sensato por la claridad envidiable que tiene para ver y hablar de fútbol.

Por eso a 24 horas del partido entre Colo Colo y River fue contactado por TyC Sports para conversar de esta llave. Y quisieron en Argentina que pisara el palito para que dijera una polémica

“A River le ha pasado, Claudio, de encontrarse como visitante con césped sin regar y más alto. El rival le bajaba el ritmo. ¿Imaginas que Colo Colo hará algo así?”, le consultó el periodista Gastón Recondo.

De inmediato el Bichi descartó esa opción. “Eso no va a ocurrir”, manifestó para descartar triquiñuelas por parte del Cacique. Y explicó que “hay una condición climática que no te lo permite. A las 8 (de la noche) hay un rocío natural”, sostuvo.

“La cancha está buena, va a correr rápido. A Colo Colo le gusta el pasto corto, no lo he visto diferente en Copa Libertadores. Las condiciones van a estar, la cancha está en buenas condiciones. Será un escenario parejo, Almirón no va a cambiar las reglas de la cancha para perjudicar a River. No creo”, agregó.

Borghi describe el clima en el Monumental de Colo Colo

Para Claudio Borghi, el clima adverso que encontrará River en Chile no será problema para jugadores con una gran personalidad y mucha jerarquía.

“Será hostil desde lo deportivo, no por la violencia, eso no tiene sentido. Sí estará completo de hinchas Colo Colo, que es el equipo de pueblo, gente de canto, de aliento, la gente está cerca del campo de juego y eso intimida a algunos”.

Cuenta el Bichi que “a otros les da lo mismo jugar en otro estadio y no creo que algún jugador de River se sienta intimidado, por esa categoría que tienen se adaptarán”.