El ex jugador del Cacique analizó el encuentro de este martes ante el elenco millonario y dio claves para el éxito albo.

Colo Colo se enfrenta a uno de sus momentos más importantes en los últimos años. El Cacique está en cuartos de final de la Copa Libertadores y enfrentará al temido cuadro de River Plate.

Será, sin dudas, un encuentro de dificultad máxima. El cuadro de Jorge Almirón no puede cometer los errores que le han hecho acreedor de sorpresas importantes, como la ante Magallanes en Copa Chile.

Evidentemente, la Copa Libertadores se juega con otro espíritu y con la escuadra titular. Es por eso que se tienen esperanzas en lo que pueda lograr Almirón en Santiago.

Uno que conocer bien a River, porque lo enfrentó en varias ocasiones, es Lucas Wilchez. El ex Colo Colo, que estuvo en Macul entre 2010 y 2012, habló en exclusiva con Redgol para hablar del cruce de cuartos de final de Copa Libertadores.

Palabras de Lucas Wilchez sobre el Colo Colo vs River Plate

Para el ex Colo Colo, no hay dudas: el partido ante River Plate en el Monumental de Macul, es clave. El ex volante de pelos al viento aseguró que, pese a la grandiosidad del elenco millonario, hay cómo hacerle daño.

He aquí la fórmula que da: “La realidad es que a River lo tienes que atacar para lastimarlo, sufre mucho cuando es atacado. Porque, el propio River ataca mucho y si Colo Colo encuentra esa pelota y lo contraataca rápido va a encontrar los espacios”.

“Si a River le sales a jugar de igual a igual, más allá de que seas local, capaz que lo pagas caro. Juegan otro fútbol. Hay que esperarlo un poco, recuperar la pelota y salir de contraataque rápido, para encontrar espacios. Porque, a veces no marcan bien”, señala el ex jugador de Colo Colo, que le tiene fe a su ex escuadra.

“Le tengo confianza a Colo Colo. Esperemos que de local saque chapa y pueda quedarse con el primer partido. Va a ser un partido muy duro”, resalta.

¿Y si Colo Colo llegase a pasar a cuartos?

“Si Colo Colo pasa ya es algo histórico. Y si pasas, estás ahí cerca, vas a querer todo. Para mí la clave es este partido”, analiza Lucas Wilchez, quien ha seguido de cerca el avance del Cacique.

“Junior era un partido para pasar. Aún así, creo que en los dos partidos se cometieron errores puntuales que los colombianos, por falta de jerarquía, no pudieron resolver. Creo que con este rival tiene que ser un partido sin margen de error”, cerró el ex Colo Colo desde Argentina.