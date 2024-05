Leonardo Gil pone el pecho a las críticas en su contra: "Nunca me he sentido abucheado"

Luego de haber sido pilar de la era de Gustavo Quinteros, Leonardo Gil ha tenido una temporada 2024 compleja con Jorge Almirón. El Colorado ha estado lejos de su mejor versión y los hinchas de Colo Colo se lo han hecho saber con una ola de críticas en redes sociales.

La situación del mediocampista no es la mejor y, en su último año de contrato, son varios los que piden su salida. Sin embargo, él lo ve de manera distinta. “Fui jugando de doble 5, jugué de interior. El partido anterior fue casi por la banda, es un sistema donde uno se tiene que ir adaptando a una función nueva”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Me he sentido cómodo, he tenido partidos no tan buenos y he mejorado. Pude hacer algún gol importante en Copa Libertadores, el otro día igual. Uno con eso va agarrando confianza, estando mejor y ojalá que ahora lo más importante es el partido del fin de semana para no perder pisada en el torneo. Y ojalá en la copa pasar de fase”, añadió.

Pero más allá de su balance personal, lo cierto es que Leonardo Gil no ha estado en su mejor nivel. O no al que acostumbró tiempo atrás. Las críticas en su contra no se han hecho esperar pero para el Colorado esto no es importante en su día a día.

“No leo nada, en Instagram tengo a mi familia y amigos porque sé que el fútbol es así. Lo único que sé es que, cuando entro a la cancha, el cariño de la gente que viene a apoyar, nunca me ha hecho sentir abucheado. Estoy agradecido con la gente porque desde que llegué al club después de casi descender, institucionalmente como equipo hemos crecido mucho”, dijo esta tarde en el Monumental.

En esa misma línea, Leonardo Gil destacó lo que ha conseguido en su paso por Colo Colo. “Potenciamos a chicos que hoy son vendidos, otros se fueron a mejores clubes. Yo el proceso lo estoy disfrutando, me queda un año de contrato hasta diciembre y trataré de dar lo mejor. Siempre lo he hecho y no voy a cambiar”.

Tras ello, sorprendió a hablar en tercera persona. “El Colo GIl, siempre he dicho cuando uno pone la vara muy alta, siempre se espera tener ese rendimiento todo el año. Somos seres humanos y en cualquier trabajo pasa que en un partido no andas bien, después levantas. Buscamos que todo el grupo tenga regularidad para conseguir objetivos, que es lo más importante, tanto el Campeonato Nacional, la Copa Chile, los minutos suspendidos de la Supercopa y pasar de fase en Copa Libertadores”.

“A final de temporada se hará el balance y veremos para qué estuvimos en el año. Vengo hace tres años haciendo más de siete goles por año, he jugado 100 partidos, he hecho más de 25 goles, más de 30 asistencias y más de 50 participaciones en cada partido. Mi balance es positivo hasta ahora y la meta es competir para hacer las cosas bien, superarme y hacer lo mejor para el club”, sentenció.

Leonardo Gil tiene la misión de demostrarle al hincha que sus críticas no están justificadas. El Colorado ha sabido brillar en Colo Colo, por lo que necesita con urgencia reencontrarse con su mejor versión si quiere extender su estadía en el Monumental.

¿Cuáles son los números de Leonardo Gil en Colo Colo?

Desde su arribo al club, Leonardo Gil ha logrado disputar un total de 130 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha marcado 21 goles, ha aportado con 26 asistencias y llega a los 10.130 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se prepara para un duelo crucial en su lucha por alcanzar el liderato del Campeonato Nacional. Este domingo 19 de mayo desde las 17:30 horas el Cacique recibe a Palestino.

