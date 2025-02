El inicio de 2025 futbolístico no fue como lo esperaban los hinchas de Colo Colo, debido a que los albos no han tenido buenos resultados en el arranque de la Copa Chile.

El Cacique no ha mostrado un buen rostro en sus dos primeros duelos oficiales del año, porque apenas empató 2-2 con Deportes Limache y perdió 1-0 frente a Santiago Wanderers.

En el Monumental están ansiosos, porque Blanco y Negro armó un plantel potente para pelear en todos los frentes en 2025 y aquello hasta ahora no se ha visto en la cancha.

Cobreloa complica el fichaje de Tomás Roco con Colo Colo

Colo Colo tiene cinco caras nuevas para 2025, más el retorno de Emiliano Amor, y ByN espera cerrar el mercado de fichajes con una apuesta joven: el volante ofensivo de 18 años Tomás Roco.

El jugador formado en Cobreloa no seguirá jugando en el cuadro de Primera B y lo quieren en Macul, porque además puede ayudar para sumar minutos Sub 21, sin embargo su transferencia de complicó, según contó el presidente del elenco minero Harry Robledo.

“No lo hemos cedido, y estamos en la posición de que ellos tienen que pagar lo que corresponde y recién ahí vamos a emitir el certificado”, dijo el directivo al medio En la línea.

Luego, indicó que el negocio está complicado porque Colo Colo le debe dinero a Cobreloa por el fichaje de Ignacio Jara, quien recaló en el Monumental el 2020.

“Además tenemos el tema pendiente con (Ignacio) Jara. Hay dineros pendientes, uno no puede ir a pedir fiado a un negocio que debe, un poco para graficar la situación de Roco. Si no hay pago no hay certificado”, explicó.

Para cerrar, Harry Robledo indicó que “son varios millones. Eso quedó pendiente de las directivas anteriores, no hincaron el diente, no sé. Y en eso nosotros estamos insistiendo porque es un dinero que necesitamos mucho”.