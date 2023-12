A principios de diciembre, Gustavo Quinteros negó, ante los medios de comunicación, haber cortado a Emiliano Amor. Sin embargo, su versión ahora es cuestionada por Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien aseguró que el DT no lo tenía en sus planes ni para 2023 ni 2024.

Camacho, quien votó en contra la continuidad de Quinteros en la reunión de Blanco y Negro, habló en extenso con Dale Albo AM durante esta jornada. Ahí, reveló grandes discrepancias en el discurso del santafesino, quien dejó la banca de los albos luego de tres años.

“Amor no contaba para el técnico para 2024. Tampoco en 2023. Fue inscrito contrario a la opinión del DT. Cuando se lesiona Matías de los Santos, decidimos inscribir a Amor. El técnico nos pide no inscribirlo y buscar un refuerzo extranjero en su cupo, considerando que teníamos siete u ocho centrales”, contó.

“Amor se inscribe, tiene muy pocos minutos. Se nos pide su salida. Después sale de titular ante River (el amistoso disputado el pasado 15 de noviembre), otra situación que llama la atención”, siguió. Amor, lesionado de gravedad en su tobillo un año antes, volvió a las canchas en ese empate por 2-2.

“Un día uno se reúne con el técnico y dice ‘Emiliano Amor se tiene que ir, hay que sacarlo del plantel’ y a las pocas semanas es titular ante River. Se nos dijo que no iba a poder retomar su nivel, que su carrera estaba un poco terminada. Se nos dijo que ya no era jugador para Colo Colo”, disparó.

“Sin embargo, juega de excelente forma la final de la Copa Chile. Más allá del gol, tuvo un par de anticipos muy buenos, llegó bien a las coberturas”, cerró Camacho, quien junto a su vicepresidente, Alejandro Droguett, se opusieron a renovarle a Quinteros.

¿Qué dijo Gustavo Quinteros del regreso de Emiliano Amor?

Gustavo Quinteros adelantó el regreso de Emiliano Amor, que se concretó en el amistoso contra River Plate, pocos días antes de la cita. “Tengo ganas que este partido pueda jugar Emiliano Amor. Quiero ver si puedo darle minutos para que él pueda ir tomando confianza y agarrando ritmo de fútbol”, dijo.

El defensa fue titular aquel 15 de noviembre, un año después de lesionarse en el tobillo. Requirió una operación de cuidado y se desconocía si podía regresar a las canchas en 2023. Pero lo hizo. “Le agradezco a mi familia, al cuerpo médico y técnico que me apoyaron todo este año. Fue duro”, dijo tras redebutar.

“Mis compañeros me ayudaron mucho. Todos me ayudaron un montón. El cuerpo técnico y mis compañeros, la verdad que tengo que agradecerles a todos ellos y mi familia. Toda la mierda la pude convertir en combustible”, dijo también.

Sin embargo, a fines de noviembre La Tercera aseguró que, ante la sobrepoblación de defensas extranjeros, Quinteros había elegido desprenderse de Amor. “Hay gente que miente, pero es normal. Me da risa porque con el club todavía no me he reunido para hablar de incorporaciones o salida de jugadores”, se defendió el DT.

“No hubo una reunión. No sé quién lo dice, pero no hagan caso. Hay muchos mentirosos en el fútbol. Si se da para continuar, me sentaré ese mismo día con el gerente deportivo o la comisión de fútbol para dar una lista de posibles jugadores que puedan quedarse, irse a préstamo o incorporar”, sumó.

