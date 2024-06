Colo Colo se mueve en varios frentes tras el término de la primera rueda del Campeonato Nacional 2024. Uno de los focos es el dilatado partido contra Colegio Quillón por Copa Chile y otro es el mercado y refuerzos de cara al segundo semestre.

Una de las opciones que suma fuerza para llegar al estadio Monumental es Mauricio Isla, el jugador formado en Universidad Católica que estuvo hace poco de regreso en la UC y reconocido hincha de Universidad de Chile.

En rueda de prensa, Arturo Vidal elogió al Huaso Isla, pero no quiso profundizar en la posibilidad que llegue como refuerzo a Colo Colo, según el propio King, por respeto a sus compañeros que hoy están en el Cacique.

“No quiero hablar de eso, he compartido con él no sólo en la selección, sino que también en la Juventus. Hicimos buena amistad y lo conozco muy bien, pero hablar de él y Colo Colo aquí no es el momento por respeto a mis compañeros”, dijo Vidal.

Buenísimo: Vidal igual tiene elogios para el Isla

El Rey Arturo agrega que “yo no sé si será así porque no estoy en esas reuniones y no es mi problema. El problema mío es mejorar a mis compañeros, hacer que el equipo logre objetivos. Los que lleguen no depende de mí”.

“Ojalá lleguen los mejores y los que el entrenador quiera, no los que la prensa o la gente quiera. El entrenador es el encargado de decir quiénes tienen que llegar y los que lo hagan seguro será para pelear”, complementó.

Vidal e Isla en la selección: están cerca de volverse a encontrar en Colo Colo.

Arturo Vidal expone que “Mauricio tiene un recorrido importante y ha hecho una linda carrera, pero no sé si es lo que quiere el profe. Si lo necesita, buenísimo sería, pero no puedo opinar de algo que no sé y menos por respeto a mis compañeros”.

“Si llega sería espectacular. Si no, no puedo opinar. Mauricio es un jugador que aporta mucho con su experiencia y su alegría, pero no quiero hablar más. Si se da puedo hablar, pero en este momento no quiero”, sentenció.

Teoría selección chilena

Cabe recordar que los rumores del correo de las brujas sostiene que Arturo Vidal y Gary Medel no fueron considerados en la selección chilena por Ricardo Gareca por un cambio de liderazgo en La Roja.

Según esta teoría, Gareca quiso erradicar el liderazgo de Vidal y Medel, y cambiarlo por el de Claudio Bravo, siendo Isla parte del grupo más cercano al arquero.